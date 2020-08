Što je ispustio Belupo! Gorica u završnici do pobjede, Mudrinski zabio dva gola u šest minuta

<p>U susretu drugog kola Prve HNL Gorica je u Koprivnici pobijedila Slaven Belupo sa 2-1 okrenuvši rezultat u posljednjih šest minuta utakmice.</p><p>Slaven Belupo je poveo u posljednjim sekundama prvog poluvremena. Lovrić je izgubio loptu na 40-ak metara, Paracki je potom dodao do Etoundija, koji je odmah proigrao Nemanju Glavčića, a veznjak Slavena je preciznim udarcem sa 16 metara svladao vratara Kahlinu.</p><p>Gorica je uspjela izjednačiti u 86. minuti golom Ognjena Mudrinskog, a isti je igrač u drugoj minuti sudačke nadoknade svojim drugim golom na utakmici donio drugu pobjedu gostima ove sezone. Matija Dvorneković je s desne strane poslao dobar centaršut, a srpski napadač lagano zabio.</p><p>Mudrinski je bio dvostruki strijelac i u prvom kolu u gostujućoj 5-1 pobjedi protiv Varaždina.</p><p>U petak je prvak Dinamo na gostovanju pobijedio Istru 1961 sa 1-0, a identičnim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od Rijeke.</p><p>Dinamo je do pobjede stigao golom Brune Petkovića iz jedanaesterca u 86. minuti. "Modri" su stigli do pobjede s igračem manje nakon što su od 57. minute igrali bez Lirima Kastratija koji je isključen zbog dva žuta kartona. Prvog je zaradio u 34. minuti zbog prekršaja nad Reganom.</p><p>Lokomotiva je identičnim rezultatom na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedila Rijeku sa 1-0, a pogodak odluke u 53. minuti je zabio Dino Halilović.</p><p>Večeras se još sastaju Šibenik i Varaždin, dok kolo u nedjelju zatvaraju Osijek i Hajduk.</p>