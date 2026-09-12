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Što je ovo, Dinamo?! Ako netko ima problem, neka kaže u lice. Mnogi mogu pravac na hlađenje

Piše Davor Kovačević,
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Što je ovo, Dinamo?! Ako netko ima problem, neka kaže u lice. Mnogi mogu pravac na hlađenje
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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OSIJEK - DINAMO 4-2 Preživio je Kovačević na klupi prošle sezone i veću krizu, ali ovo u Osijeku bio je antinogomet. Osječki klinci, braća Ježić, školovali su dinamovce, a ako Mišić treba Biliću, trebat će mu i Vrbančić

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Što je ovo, Dinamo?! Trener i stožer, igrači, uprava, Zvonimir Boban ako hoćete, svi neka se dobro zapitaju što je ovo bilo. Dinamo je potučen i dotučen u Osijeku (4-2). Dinamo je odigrao najlošiju utakmicu sezone, u konkurenciji i za najlošiju u eri Marija Kovačevića, koja je, simbolično, startala baš na Opus areni prije 13 mjeseci. 

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Komentari 62
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