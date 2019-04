Što je ovo? Ma ništa, oni samo izvlače kuglice za litavski kup

Svih ovih godina viđali smo svakakve manifestacije u ždrjebovima za kupove i lige, no Litavci su se stvarno potrudili da njihov ždrijeb ode u rubriku vjerovali ili ne. Pravi skandal dogodio se u Litvi tijekom ždrijeba za kup, nešto što nikad dosad nije viđeno.

Jedna oskudno odjevena djevojka ušetala je u studio i ušla u jednu posebnu prostoriju gdje se izvlače kuglice. Sve je to bilo u redu dok se ona nije počela previjati kao da je u nekoj kampanji za afričku šljivu, a kamerman je počeo snimati iz donjeg kuta. Takav igrokaz bio je skoro cijeli ždrijeb, izgledalo je više kao da se radi o snimanju reklame za Playboy ili kao uvertira u neki film za odrasle, a ne ždrijeb za litavski kup.

This is moment from Lithuanian Cup draw ceremony... Are you kidding me??? pic.twitter.com/65sSb7qnTp — Paulius Jakelis (@PauliusJakelis) 18. travnja 2019.

Šokirani gledatelji, ne vjerujući što gledaju na državnoj televiziji, kritizirali su litavski nogometni savez, a tajnik prebacuje krivicu na druge.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

- To je odluka odgovornih osoba u odjelu za marketing i komunikacijama. Iako moje ime piše na sajtu, taj odjel već neko vrijeme nema glavnog direktora. Sve je zamišljeno da privuče što veću pozornost tijekom emitiranja, ali djevojka nije bila adekvatno odjevena i to je očito. To je prešlo svaku granicu i to moram reći. Tim ljudi u marketingu, koji čine tri žene i dva muškarca, tražio je slavne osobe kako bi izvlačili parove, ali ne znam što se dogodilo na kraju i zašto je ispalo kako je ispalo - rekao je Edgarson Stankevičius.

Morat će gospodin Stankevičius ubuduće bolje provjeriti tko mu radi u marketingu, jer ako kako su krenule njegove kolege, uskoro bi mogli tijekom ždrijeba snimiti i neki film za odrasle...