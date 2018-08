Što je s glavom? UFC-ov borac bušilicom si je prerezao mošnje

Svašta si čovjek može lošeg i zlog učiniti, slučajno ili ne, ali da si netko raspara mošnje električnom bušilicom i to sasvim slučajno...

E, to je već razina više!

UFC-ov borac Bryce Mitchell popravljao je strop prilikom čega je koristio električnu bušilicu. U jednom trenutku, kako je pojasnio, zatrebale su mu obje ruke i bušilicu je zataknuo - u hlače.

Bol bolova u najavi.

Ona se, kako to već biva, upalila i rasparala mu mošnje na pola.

Završio je u bolovima i krvi, ali bez brige, stigao je uslikati donje rublje.

Uskoro je završio na hitnom šivanju, a treninzima će se vratiti kad bude siguran se mošnje neće tek tako rasparati same od sebe nakon ove nevjerojatne nesreće.

Objavio je on to sve na svom Facebooku i zamolio fanove da budu duhoviti ako ga već misle sprdati.

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225