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Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Hrvoje Tironi/24sata
24SATA U ALEXANDRIJI PLUS+

Što krije novi dom 'vatrenih'? Ovaj gradić hvale svi u Americi, a posebno se ističu - zastave...

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,

Zastave na brojnim pročeljima kuća u Alexandriji označavaju pripadnost vojnom rodu, voljenom klubu, koledžu... ili su tek dio lokalnog patriotizma

Iz dana u dan raste naše oduševljenje Alexandrijom. Grad u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija ima dušu, ugodno je ovdje šetati, pa čak i u kasnim noćnim satima. Nimalo se ne osjećamo ugroženo, policijske snage čitav dan patroliraju po ulicama, sve je čisto i uredno, ovdje vlada potpuni mir.

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