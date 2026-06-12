24SATA U ALEXANDRIJI PLUS+
Što krije novi dom 'vatrenih'? Ovaj gradić hvale svi u Americi, a posebno se ističu - zastave...
Zastave na brojnim pročeljima kuća u Alexandriji označavaju pripadnost vojnom rodu, voljenom klubu, koledžu... ili su tek dio lokalnog patriotizma
Iz dana u dan raste naše oduševljenje Alexandrijom. Grad u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija ima dušu, ugodno je ovdje šetati, pa čak i u kasnim noćnim satima. Nimalo se ne osjećamo ugroženo, policijske snage čitav dan patroliraju po ulicama, sve je čisto i uredno, ovdje vlada potpuni mir.
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