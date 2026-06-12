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Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
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Što radi 'drugi red livo'? Mete sve pred sobom! Hajduk će ovog ljeta ostati bez 15-ak igrača...

Piše Domagoj Vugrinović,

Splićani se rješavaju igrača koji imaju nekoliko stotina nastupa za prvu momčad. Za taj rez u Hajduku su se odlučili u trenutku kada pripreme nikada nisu bile kraće, a prilika da se ugrabi Europa nikada bolja

Hajduk kreće u novu sezonu s novom momčadi. Nebrojeni je to remont u posljednjim godinama, ali nikada do sada nije povukao tako radikalan rez. Nije tajna da "bili" muku muče s proračunom i zbog toga se moraju riješiti igrača koji opterećuju klupski budžet, no Hajduk je to napravio na dosad nezapamćen način, barem kada je hrvatski nogomet u pitanju.

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