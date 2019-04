Što radiš, majstore? Igrači se zagrijavaju, a sudac zakucava

Kad se igra neka srednjoškolska tekma, ako nije baš državno ili regionalno prvenstvo, onda nerijetko sude ili treneri ili sami srednjoškolci. Nije pravilo, ali je jako često. Kod nas, 'preko bare'... Svugdje.

Ovim klincima u Americi jedan od sudaca bio je njihov vršnjak. Dok su se mladi igrači zagrijavali sucu je valjda dosadilo trčkaranje i istezanje pa je malo uzeo loptu i - svjetski zakucao, a zakucavanje malo 'zapaprio' sa 'behind the back' efektom:

The ref just casually breaks out the Eastbay dunk



(via cadenreynolds_/Instagram) pic.twitter.com/OJTwghFEtH — Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2019

Igrači su se zaurlali od šoka, hvatali se za glavu, smijali se, gestikulirali 'OK, to je to... Sviraj kraj, majstore'! Ime mu zasad nije poznato, ali dečko je: scenarij za 'White men can't jump' prepravio u - 'White refs can dunk'.