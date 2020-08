Okupljanje je najavljeno za ponedjeljak, a igra\u010di \u0107e se okupiti u St. George Parku, gdje se nalazi reprezentativni kamp, a tamo \u0107e se svi testirati. Testiranje \u0107e obaviti i dan poslije kako bi potvrdili da nema pozitivnih.

<p>Počela je nova sezona u europskim natjecanjima, uskoro kreću i nacionalna prvenstva, a za nekoliko dana će se i reprezentacije okupiti nakon deset mjeseci. No svima je jasno da će korona virus biti ogroman problem za sve i pitanje je uopće kada će se sve vratiti u normalu.</p><p><strong>Uefa</strong> je izradila posebna mjere kojih se svi moraju pridržavati, a ukoliko je netko od igrača iz klubova koji se natječu u europskim natjecanjima zaražen, slijedi izbacivanje iz Europe. Uefa je trenirala strogoću na Driti, Prištini i Slovanu iz Bratislave koje je izbacila iz Europe, no kako će tretirati reprezentacije ukoliko netko od igrača bude zaražen?</p><p>Minimalno trojica engleskih reprezentativaca pozitivna su na korona virus, piše Daily Mail. To je stvorilo velike probleme Garethu Southgateu uoči utakmica u<strong> Ligi nacija protiv Danske i Islanda (5. rujan i 8. rujan)</strong>. </p><p>Gotovo sigurno će okupljanje propustiti Tammy Abraham i Mason Mount, no nije navedeno ime trećeg nogometaša. Engleski nogometni savez je uvjeren da ako će morati otkazati utakmice ako još netko od igrača bude pozitivan, a sada čekaju upute Uefe. Uz njih trojicu, izbornik Engleske je ostao bez Harryja Maguirea koji je osuđen zbog tučnjave, prijetnje i podmićivanja u Grčkoj, ali nije pozvao zamjenu za njega niti za zaražene igrače.</p><p>Okupljanje je najavljeno za ponedjeljak, a igrači će se okupiti u St. George Parku, gdje se nalazi reprezentativni kamp, a tamo će se svi testirati. Testiranje će obaviti i dan poslije kako bi potvrdili da nema pozitivnih.</p><p>No najveći problem za Southgatea su brojni igrači koji su za godišnji odmor išli u druge zemlje pa stoga postoji velika vjerojatnost da su se zarazili, a to izbornika najviše i brine.</p><p>U posljednje vrijeme Premier liga bilježi sve veći broj zaraženih, a među njima su Pogba, Ndombele, Benteke. Ako se pogorša situacija, postavlja se pitanje kada će uopće početi Premier liga koja je zakazana za 12. rujna...</p>