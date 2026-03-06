Što se događa? Dončićeva draga obrisala zajedničke fotografije, a njemu još stoje na profilu...

Luka Dončić i Anamarija Goltes zaručeni su i imaju dvoje djece, ali čini se da postoje problemi u njihovom odnosu. Naime, ona je nedavno obrisala s profila sve zajedničke fotografije, ali slovenski košarkaš još ih drži na svom profilu.

Točnije, Dončić najčešće objavljuje fotografije s parketa, ali nerijetko podijeli i objave na kojima se nalaze djeca mu Gabriela i Olivia. Na profilu na društvenim mrežama još stoji i objava s Anamarijom.

Doduše, objava datira još iz 2024., ali na njoj je Dončić zaprosio Anamariju. Pratitelji su se sjetili te objave i sa zanimanjem traže informacije o njihovom trenutačnom odnosu.

Dončić ove sezone bilježi 32,3 poena po utakmici, 7,8 skokova i 8,6 asistencija, a njegovi Los Angeles Lakersi su šesti na Zapadu s omjerom 37-25.