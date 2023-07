Što se događa s financijama u Dinamu? Do kraja ljeta stiže čak 10 mil. eura, čekaju se transferi

U hrvatskim medijima danas je izašla vijest kako nogometašima Dinama kasne plaće. Po prvi put nakon 12 godina. I to odmah djeluje zabrinjavajuće, mnogi se navijači pitaju što se to događa u Maksimiru. Kakva je to drama? I je li situacija doista tako dramatična? Također, Dinamo nije aktivan na nogometnom tržištu kao proteklih godina, u klubu se doista pazi na svaku kunu.

- GNK Dinamo neugodno je iznenađen današnjim člancima vezanim za isplatu rata za igrače. Klub ovom prilikom demntira iznesene tvrdnje. Rate su u cijelosti isplaćene sukladno ranije dogovorenom vremensku okviru između GNK Dinamo i igrača prve momčadi - stigao nam je službeni odgovor iz Dinama.

Drame nema. Dinamo će samo do kraja ljeta s raznih strana zaraditi 10-ak milijuna eura (možda je nešto od navedenog već sjelo na klupski račun). Idemo redom. Zagrepčani će dobiti ratu od Rennesa za Lovru Majera od tri milijuna eura, dok će im Fifa za reprezentativce koji su nastupili na Svjetskom prvenstvu u Katru uplatiti dva milijuna eura.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski prvak polaže pravo na deset posto transfera Marcela Brozovića u Saudijsku Arabiju, pa će i tu u Maksimir "kapnuti" 1,8 milijuna eura. Zagrepčanima stižu i posljednje rate Empolija, Ferencvarosa i Clermonta za transfere Petra Stojanovića, Amera Gojaka i Komnena Andrića, tu će ukupno stići još 1,3 milijun eura. Eintracht pak "modrima" za Kristijana Jakića duguje milijun eura, taj novac također stiže ovoga ljeta. Ali, ni to nije sve.

Zagrepčani očekuju dva posto od transfera (fond solidarnosti) Matea Kovačića u Manchester City, što je još 600 tisuća eura, a onda stiže i novac od Joška Gvardiola. Dinamo će dobiti novac od Leipziga jer se njemački bundesligaš plasirao u Ligu prvaka, te osvojio Njemački kup, a onda bi ozbiljna svota stigla u Maksimir ako bi se Joško Gvardiol prodao u Manchester City.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamu je još dužan i Southampton, kojem su "modri" u siječnju transferirali Mislava Oršića za 5,7 milijuna eura. Zagrepčani su dobili prvi dio (2,7 milijuna eura), dok im ostatak stiže početkom 2024. godine. Sasvim je jasno, ovog će se ljeta napraviti i neki izlazni transfer, najbliže odlasku su Josip Šutalo i Ivanušec, ali nitko neće napustiti Maksimir do sredine kolovoza.

Navedenih deset milijuna eura trebalo na Dinamov račun najkasnije sjesti do 31. kolovoza, možda je nešto od toga već i uplaćeno. A dio se svakog trenutka očekuje u Maksimiru.

Dinamovi prihodi do kraja kolovoza

3 mil. eura za Majera

2 mil. eura od Fife za igrače na SP u Katru

1,8 mil. eura za Brozovića

1,3 mil. eura za Stojanovića, Gojaka, Andrića

1 mil. eura za Jakića

600 tisuća eura za Kovačića

* bonusi za Gvardiola (Leipzig se plasirao u LP i osvojio Kup)