Što se točno dogodilo: Da, suci su u pravu, ali ovo je lakrdija...

Kako komentiram ovo što smo vidjeli? Nikako, ja očito ne znam rukometna pravila. Mogu samo čestitati Nijemcima i to je to, ništa više, bijesan, razočaran, potučen do nogu bio je Veselin Vujović nakon novog šokantnog završetka utakmice u 'njegovoj' Areni.

Dvorani koja mu je donijela toliko sreće na Zagrebovoj klupi, dvorani koju je do ovog Europskog prvenstva nosio na posebnom mjestu u srcu. No ono što mu suci, a djelomično i sam sebi, rade zadnjih dana izludilo bi i puno smirenije ljude pa kako neće Vuju. Teško crnogorski trener prešuti, teško se kontrolira kad misli da je zakinut i uvijek će napraviti show. Pa bilo to nekome simpatično ili ne...

Istina, suci u obje utakmice Slovenije u Zagrebu nisu bili na razini. Nije to razina ni nacionalnog prvenstva Litve ili Rumunjske, iz koje dolaze sudački parovi zagrebačke skupine, a kamoli jednog Europskog prvenstva, daleko najjačeg rukometnog natjecanja u svijetu, a mnogi kažu da je upravo ovaj Euro najjači u povijesti.

Koliko god Vujović i navijači bili ljutiti, gol Njemačke po isteku vremena apsolutno je regularan. Što se zapravo dogodilo u tih par zadnjih sekundi?

Nijemci najprije 14 sekundi do kraja susreta zabijaju gol za 24-24, jure u obranu, no Slovenci izvode brzi centar (dva Nijemca u tom su trenutku na rubu kruga na centru, op.a.), lopta nekako dolazi do Janca koji zabija sedam sekundi prije kraja za 25-24 i u tom se trenutku činilo da je sve gotovo. Slovenija slavi, navijači u deliriju, Nijemci u nevjerici pa se čak ni Heinevetter nije žurio dati loptu svojim suigračima za još jedan, posljednji, pokušaj već je prigovarao sucu, tko zna što i tko zna koji put.

A kad se napokon sjetio izvaditi loptu iz gola ostale su tri sekunde do kraja. Lopta dolazi na centar, jedan od njemačkih igrača puca izravno sa centra, no tamo ga debelo u krugu u kojem nikako nije smio biti blokira Blaž Blagotinšek i Slovenci slave pobjedu. Barem su tako mislili. No, najgore od svega, mislili su to i suci, čak i njemačka klupa koja je čestitala Vujoviću. A onda poziv sa zapisničkog stola da se pregleda snimka. Trajalo je to više od pet minuta, iritirali su Litavci publiku, igrače i Vujovića, naravno... I dosudili Nijemcima sedmerac te pokazali Blagotinšeku crveni.

Opravdano! Zašto? Pravilo rukometne igre kaže: 'Ako u posljednjih 30 sekundi utakmice, dok lopta nije u igri, bilo koji igrač ili netko od službenih osoba odugovlači ili spriječi protivnika da zapuca prema golu ili ga nepropisno onemogući u čistoj šansi za gol, sudac ga mora diskvalificirati i pokazati na sedmerac.'

Blagotinšek nije imao što raditi u krugu na centru, da je stajao samo korak iza i blokirao udarac Nijemaca, suci bi bili nemoćni i Slovenija bi imala dva boda. Ovako su s pravom mogli pokazati na sedam metara za Njemačku i svoju odluku mogu bez problema braniti.

- Dobro, ali ja sam njih pitao kako to da istu stvar nisu dosudili napad prije kad smo mi izvodili centar, a njihov igrač je bio u krugu. Znate što su mi rekli? Pa dali ste gol! Svašta. Nitko u dvorani očito ne zna ta pravila osim tih ljudi, a oni su ih odlučili primijeniti baš na Sloveniji - ne miri se Vujović s odlukom.

Iako su suci u ovom slučaju u pravu, njihov način na koji su donijeli odluku je istinska lakrdija. Toliko dugo su pregledavali tu snimku, pokrivali se ručnikom da nitko drugi ne vidi što oni to gledaju, 10.000 ljudi u dvorani za to je vrijeme bilo u potpunom neznanju, nitko apsolutno nije imao pojma što se događa za tim stolom i što je to točno Slovenija zgriješila... I ne samo to, suđenje, barem ono u utakmicama Slovenije na ovom Euru ispod je svake razine. Ali tako je to kad sude stručnjaci iz 'rukometne Litve'...

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.