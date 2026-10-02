Što se tu događa!? Babić nakon 487 dana odradio sparing pa najavio: 'Borim se za 15 dana!'

Hrvatski boksač Alen Babić (35) iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama najavom svog novog meča. Njegova posljednja objava sugerira povratak na veliku scenu, no detalji koje je podijelio izazvali su dosta upitnika. Naime, informacije iz objave ne poklapaju se u potpunosti s nedavnim razvojem događaja u njegovoj karijeri.

Babić je na svom Instagram profilu podijelio fotografije s nedavnog treninga i pohvalio se kako je odradio prvi pravi sparing u zadnjih 487 dana. Partner mu je bio bivši klupski kolega i prijatelj Marko Milun, a "Savage" tvrdi da su zajedno odradili osam rundi intenzivnog sparinga.

Foto: Alen Babić/Instagram

Zbrka oko datuma povratka

Ono što je najviše zaintrigiralo pratitelje jest najava njegovog idućeg meča. Babić u objavi tvrdi da se vraća u ring u listopadu na uvodnom programu za borbu između Fabia Wardleyja i Daniela Duboisa... Iako je spomenuti revanš na rasporedu 17. listopada, kontekst Babićevog povratka je pomalo nejasan. Hrvatski boksač posljednji je put u ring ušao početkom srpnja 2024. godine u londonskoj dvorani Copper Box.

Tada je borba završila iznimno brzo, jer je Johnny Fisher svladao Babića tehničkim nokautom u prvoj rundi. Taj brzi poraz ostavio je traga na njegovom putu u teškoj i bridger kategoriji te promijenio njegove kratkoročne planove.

S obzirom na te rezultate, trenutno nema službenih potvrda da će hrvatski borac zaista nastupiti na velikoj priredbi u londonskoj O2 areni. Njegovi navijači sada s nestrpljenjem čekaju dodatna objašnjenja iz boksačkih krugova, posebno jer nije jasno ni tko bi bio Babićev protivnik ni kako planira izvesti svoj povratak u ring samo 15 dana nakon što je odradio, kako kaže, "prvi ozbiljni sparing nakon 487 dana."