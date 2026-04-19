Što to Erling Haaland nosi na nadlaktici? Evo u čemu je stvar

Manchester City je pobijedio Arsenal 2-1 u direktnom okršaju pretendenata na naslov u Premier ligi, a gol za pobjedu domaćih zabio je Erling Haaland u 65. minuti. Ipak, jedan detalj norveškog napadača mnoge je zaintigirao.

Naime, kroz cijelu utakmicu su Haaland i Arsenalov stoper Gabriel vodili bespoštedne bitke za svaku loptu, a stoper "topnika" je u jednom duelu rastrgao Haalandovu podmajicu. Norvežanin je morao skinuti dres i zamijeniti majicu ispod i tako je otkrio zanimljivu napravicu na nadlaktici.

Radi se o CGM-u, odnosno Kontinuiranom mjeraču glukoze. Taj uređaj mjeri razinu glukoze u međustaničnoj tekućini i rezultate šalje na mobilne uređaje. Na taj način Haaland u svakom trenutku zna u kakvom mu je stanju šećer u krvi.

Od ranije je poznato kako je Haaland maksimalno posvećen svome tijelu i na najsuvremenije načine optimizira svoje vještine, a uz CGM prati rezultate u realnom vremenu.

Haalandov "sustav" je podešen tako da maksimalno koristi masne kiseline čak i pri visokom intenzitetu, čuvajući glikogen za šprint kada je tijelo već "u crvenom".

Zašto je važna kontrola inzulina?

Kontrola inzulinskih oscilacija važna je jer njihovi nagli skokovi mogu potaknuti upalu i glikaciju kolagena. Posljedica toga je smanjena elastičnost i otpornost tetiva, što je posebno rizično za eksplozivne igrače poput Haalanda. Korištenjem senzora može održavati stabilnu energetsku ravnotežu i smanjiti opterećenje na vezivno tkivo.

Haaland je ranije u karijeri imao problema s ozljedama, što i ne čudi s obzirom na njegovu kombinaciju fizičke snage, eksplozivnosti i brzine na tu visinu i težinu. Ipak, u posljednje vrijeme je ovakvim načinima brige o svom tijelu uspio smanjiti broj ozljeda.

Ove je sezone Norvežanin odigrao 46 utakmica i zabio 34 gola, uz sedam asistencija, a njegov Manchester City se bori za naslov prvaka Engleske.