Što znači ovaj remi za Hrvatsku? Evo kako možemo do Mundijala

Remi 0-0 u Pragu čvrsto je ostavio Hrvatsku "u sedlu" u borbi za prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. "Vatreni" su ostali vodeći u svojoj kvalifikacijskoj skupini s utakmicom manje i imaju čak 99,7 posto šanse tako ih i zaključiti.

Bod drži Hrvatsku u vodstvu skupine s utakmicom manje od glavnog konkurenta, remi je samo teoretski ostavio Češku u igri za prvo mjesto i izravni plasman. Najveća prednost Hrvatske uz pobjedu više u međusobnim utakmicama, značajna gol-razlika (+16 naspram +5, ujedno i prvi kriterij u slučaju istog broja bodova), i dalje radi u korist "vatrenih". Još će se malo morati strpjeti do konačne potvrde, do idućeg okupljanja u studenom.

Što Hrvatskoj treba za SP?

"Vatreni" se okreću dvoboju protiv Gibraltara u Varaždinu, a potom joj slijedi i domaći dvoboj protiv Farskih Otoka. Pobijedi li u te dvije utakmice, osigurat će mjesto na sjevernoameričkom SP-u. Česi bi joj se mogli približiti samo ako velikom razlikom svladaju Farane i Gibraltar, bitno većom nego što Hrvatska to učini protiv ista dva protivnika.

Opasnost uoči ždrijeba

Ipak, remi u Pragu ostavlja Hrvatsku na rubu ispadanja s mjesta nositelja za ždrijeb SP-a. Njemačka, koja još ima priliku pobjeći u kvalifikacijama i poboljšati svoj koeficijent i plasman, može iskoristiti ovaj ishod da je prestigne na Fifinoj rang-ljestvici koja se uzima u obzir pri određivanju nositelja. Gubitak statusa nositelja mogao bi donijeti teži ždrijeb na turniru, ali o tom potom, još je dosta do završetka kvalifikacija koje su već pokazale koliko su nepredvidive za favorite.

Raspored do kraja kvalifikacija za SP

12. listopada, Varaždin: Hrvatska - Gibraltar (20.45)

- Gibraltar (20.45) 12. listopada, Torshavn: Farski Otoci - Češka (20.45)

14. studenog, Rijeka: Hrvatska - Farski Otoci (20.45)

- Farski Otoci (20.45) 14. studenog, Gibraltar: Gibraltar - Crna Gora (20.45)

17. studenog, Podgorica: Crna Gora - Hrvatska (20.45)

(20.45) 17. studenog, Olomouc: Češka - Gibraltar (20.45)