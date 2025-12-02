Obavijesti

Sport

JESEN ZA ZABORAV

Stojković mora konačno odrasti: Što se ove sezone događa s Dinamovom velikom nadom?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
4
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Stojković je ove jeseni u HNL-u i Europi skupio 17 nastupa, ali počeo u tek pet navrata. I tu je zabio jedan gol, po dva puta asistirao i zaradio - crveni karton!? Dinamo i Kovačević ga moraju vratiti u 'život'. Pod hitno...

Luka Stojković najzanimljivija je ovosezonska priča Dinama. Plavokosi veznjak koji je u listopadu napunio tek 22 godine ima - jesen za zaborav. Navijači Dinama vjerovali su kako će Stojković ove sezone konačno eksplodirati, postati nositelj cijele momčadi, potencijalno zakucati i na vrata reprezentacije, ali nogomet nekad piše drugačije priče.

Pokretanje videa...

Slavlje Dinama u Velikoj Gorici 00:46
Slavlje Dinama u Velikoj Gorici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Još na ljetnim pripremama postalo nam je jasno kako "plava sedmica" neće zadržati status prvotimca, kako Zvonimir Boban svoju viziju Dinama zamišlja na drugačiji način. Zagrepčani su se tijekom prijelaznog roka nakrcali veznjacima (Villar, Ljubičić, Zajc, Bennacer, Mudražija, Soldo i potencijalno Vidović), odmah nam je tu nešto bilo malo čudno.

Ipak, još čudnije, a iz današnje perspektive puno jasnije djelovale su riječi Brune Petkovića u Podcast Inkubatoru. Bivši kapetan Dinama tamo je otvoreno pričao na koji način Boban doživljava Stojkovića, kako u njemu vidi "divljeg igrača". OK, još nema dokaza kako su to doista bile riječi prvog čovjeka Dinama, ali mladi je veznjak (ne)očekivano pao u drugi plan.

Na početku ljeta, u 1. kolu na Opus Areni potvrdio je Dinamu pobjedu kod Osijeka, tad zabio prvi i jedini gol (ako ne računamo kup dvoboj s Karlovcem) u sezoni. I doista nije jasno što se događa sa Stojkovićem, ni najveći pesimisti nisu mogli vjerovati kako će prosinac dočekati s 17 nastupa, jednim golom, te po dvije asistencije i - crvena kartona!?

Stojković više nije tako mlad igrač, danas igra svoju šestu seniorsku sezonu, iza njega je već toliko toga. Ispunjenje dječačkog sna i transfer u Dinamo, teška ozljeda koljena, nastupi za U-21 reprezentaciju, pa čak i u Ligi prvaka, ali i (pre)velika očekivanja. Od navijača, javnosti, medija, vjerojatno i samoga sebe.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ove sezone na terenima ipak gledamo jednog drugačijeg, puno nervoznijeg Stojkovića. Dinamov nogometaš već je zaradio dva crvena kartona (oba protiv Gorice), sve su češće njegove gestikulacije prema sucima, vjerojatno ga već i oni malo imaju na piku. Kladili bismo se kako i tu ima nečega. No, Stojkovićev je potez u Velikoj Gorici - nedopustiv.

U ovoj priči nećemo ulaziti je li mu sudac Mateo Erceg opravdano dao prvi žuti karton, niti je li u toj drugoj situaciji Stojković s loptom prešao granicu igrališta ili ne..., ali ta nervoza, to napucavanje lopte (dok već ima žuti karton), to je - nedopustivo. Dogodilo mu se i protiv Gorice u Maksimiru. OK dogodi se, ali ovo je sad ipak bilo previše.

Dinamo je s igračem manje mogao izgubiti toliko važne bodove u Velikoj Gorici, tko zna kako bi navijači (ili Zvonimir Boban) gledali na novi kiks Marija Kovačevića koji je opet na press-konferenciji poslije utakmice bez razloga odlučio štitit potez svog igrača. I već smo pisali kako trener "modrih" prečesto štiti svoje igrače, za ovakve stvari treba ih - kritizirati. Jasno i glasno - javno!

Teško je znati što se danas događa u Stojkovićevoj glavi, kako se igrač programiran kao nasljednik Martina Baturine ili sljedeći dinamovac od 15-ak milijuna eura danas (ili cijele jeseni) osjeća. Kako se miri s manjkom minutaže, kako razmišlja nakon što je cijelo vrijeme u drugom planu. 

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Brojke mu ne idu u korist. Stojković je pod vodstvom Marija Kovačevića u 17 nastupa (HNL i Europa) startao samo pet puta, tek jednom na terenu proveo svih 90 minuta. Vjerujemo kako je sam igrač očekivao bolju jesen, više minuta, vjerujemo kako se s njim u Maksimiru trebalo i više pričati. Više komunicirati. Baš kao što ga Dinamo sada treba spasiti, treba ga sačuvati.

Stojković je igračka klasa, to nikome nije sporno, kladili bismo se kako svi u HNL-u vjeruju kako on vrijedi puno više. Ali i on, sad pogotovo, mora odrasti. U pojedinim trenucima više razmišljati o momčadi, o ljudima oko sebe, manje se baviti sucima. Kod njega se vidi želja i volja, Stojković "grize", ali ta nervoza..., nje je ipak previše. 

Sjećamo se, Stojković je i u Varaždinu (2-2) bio na korak do isključenja, tamo je (također sa žutim kartonom) ironično mahao na neke odluke suca Ercega. Koji ga je onda isključio u Maksimiru protiv Gorice. A i jučer je (opet sa žutim kartonom) jednom u prolazu nešto ironično dobacio sucu, čini nam se kako je tražio žuti karton za Pavičića nakon što je pretrpio prekršaj. Čemu to?

U Maksimiru se sad trebaju malo ozbiljnije posvetiti svojim igračem, više pričati sa Stojkovićem, psihički ga pripremiti za proljeće. Ali i on sam igrač mora biti svjestan svojih pogrešaka, mora shvatiti kako ovakvim ponašanjem (bez obzira tko mu sudio) šteti i sebi i cijeloj momčadi. Stojković igra jesen za zaborav, i dalje vjerujemo kako proljeće može biti njegovo. Taj dečko stvarno vrijedi...

