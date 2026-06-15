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ŠTO ĆE BITI S VEZNJAKOM?

Stojković pred izlaznim vratima Maksimira? Selidba u Italiju je moguća, a odbijeni su Englezi

Piše Issa Kralj,
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Stojković pred izlaznim vratima Maksimira? Selidba u Italiju je moguća, a odbijeni su Englezi
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Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uz Lazio, interes za Stojkovića pokazali su i Englezi. Za Dinamovog igrača zanima se Fulham koji je za Stojkovića spreman izdvojiti više od četiri milijuna funti

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Poznati talijanski list Corriere dello Sport lansirao je priču oko mogućeg odlaska Luke Stojkovića s Maksimira. Kao njegova sljedeća postaja u karijeri spominje se Italija, točnije Lazio kojeg vodi Gennaro Gattuso. Priču je potvrdio i Tomo Ničota iz Germanijaka koji navodi da na Maksimir nije stigla služena ponuda za veznjaka. 

Uz Lazio, interes za Stojkovića pokazali su i Englezi. Za Dinamovog igrača zanima se Fulham koji je za Stojkovića spreman izdvojiti više od četiri milijuna funti, što malo prelazi pet milijuna eura. Dinamo je odbio tu ponudu, službenu ili neslužbenu. 

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Još na zimskom prijelaznom roku nagađalo se kako je Stojković pred izlaznim vratima Maksimira te da bi karijeru mogao nastaviti u Emiratima za oko 3,5 milijuna eura.

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Međutim, Dinamo ima cilj ne prodati nekog od ključnih igrača  do kraja kvalifikacija za Ligu prvaka, ali ostaje vidjeti koje će se još ponude spominjati. Ove sezone bio je jedan od ključnih igrača 'modrih' te ostvario 42 nastupa i 13 puta zabijao, a uz to je postigao i 12 asistencija.

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