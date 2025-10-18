Obavijesti

SPEKTAKL U ZADRU

Stolni tenis: Njemačka pod vodstvom Hrvatice ušla u finale Europskog prvenstva u Zadru!

Piše HINA,
Zadar: Njemačka pobijedila Portugal u polufinalu europskog ekipnog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije ovo bio baš lagan susret, pogotovo prvi meč je bio tijesan. Naša prednost je što imamo ujednačenu ekipu i nije lako igrati protiv nas. U finalu nas čeka jedna dobra ekipa, Rumunjska ili Nizozemska, kazala je Boroš

StartFragment Njemačka ženska stolnoteniska reprezentacija plasirala se u finale Europskog ekipnog prvenstva u Zadru nakon što su u subotu svladali Portugal s 3-0.

Nijemice, koje vodi legenda hrvatskog stolnog tenisa Tamara Boroš, glatko je prošla u finale gdje ih čeka bolji iz dvoboja Rumnujska - Nizozemska.

Zadar: Njemačka pobijedila Portugal u polufinalu europskog ekipnog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sabine Winter je svladala Fu Yu s 3-2 (8-11, 11-4, 8-11, 11-4, 11-2), da bi potom Anette Kaufmann pobijedila Jienni Shao s 3-1 (11-8, 11-9, 8-11, 11-4), a pobjednički bod donijiela Nina Mittelham pobjedom nad Matildom Pinto 3-1 (10-12, 11-6, 11-9, 11-8). Nijemice dosad u Zadru nisu izgubile nijedan meč, imaju pet pobjeda s rezultatom 3-0.

- Nije ovo bio baš lagan susret, pogotovo prvi meč je bio tijesan. Naša prednost je što imamo ujednačenu ekipu i nije lako igrati protiv nas. U finalu nas čeka jedna dobra ekipa, Rumunjska ili Nizozemska. Mislim da je taj meč potpuno otvoren, šanse su 50-50 - kazala je Boroš, koja se nada Njemačku odvesti prema trećem uzastopnom europskom naslovu.

Zadar: Njemačka pobijedila Portugal u polufinalu europskog ekipnog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Boroš se osvrnula i na nastup hrvatskih stolnotenisačica, koji su u dramatičnom meču osmine finala izgubili od Slovakinja (2-3).

- Stvarno šteta za naše djevojke, imale su toliko nesreće u tom meču. Tri meča su izgubili u petom setu, u dva su bile na 9 poena, a Slovakinjama je ulazilo dosta sretnih poena. I dalje smatram da je Hrvatska bolja ekipa od Slovačke, ali u sportu ne pobjeđuje uvijek bolji. I muška ekipa je odigrala sjajan meč protiv Njemačke, a i tu su odlučivale nijanse - rekla je. 

U muškom polufinalu igraju Njemačka - Francuska, te Rumunjska - Slovenija.

