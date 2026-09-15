Stoper Dinama o Bobanovom dolasku u svlačionicu: Zahvalni smo na takvom predsjedniku

Dinamo će u srijedu (21 sat) odigrati prvu utakmicu Europske lige nakon što je krajem kolovoza izgubio od Vikinga u doigravanju kvalifikacija za Ligu prvaka. Sergi Dominguez obratio se javnosti dan uoči utakmice uz trenera Marija Kovačevića.

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.- Istina je da posljednje utakmice nisu bile najbolje za nas, ali početak europskog natjecanja daje nam dodatnu motivaciju. Želimo pokazati ljudima da možemo napraviti ono što smo napravili prošle godine. I prošle godine imali smo loše razdoblje pa smo ga prebrodili, a sada imamo godinu dana više iskustva - istaknuo je stoper Dinama.

Španjolac smatra kako je Hapoel idealna prilika da Dinamo okrene novi list.

- Doživjeli smo poraz u Hrvatskoj nakon što deset mjeseci nismo izgubili, ali naš mentalitet ostaje isti. Želimo dati sve od sebe i pobijediti u svakoj utakmici, bilo da je riječ o Europi, hrvatskom prvenstvu ili Kupu. Ovo nam može biti trenutak u kojem ćemo sami sebi reći: 'U redu, možemo i izgubiti, ali ne želimo ponovno imati taj osjećaj'. Zato sutra moramo pobijediti.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Otkrio je što je Zvonimir Boban donio spuštanjem u svlačionicu Dinama.

- Kada dođe, uvijek govori pozitivno. Daje nam energiju i želi da ne razmišljamo negativno. Uvijek dolazi kako bi nam dao podršku, rekao da vjeruje u nas i u ono što igramo i što smo napravili. Ne možemo zaboraviti sve što smo napravili zbog jednog poraza. Uvijek nam donosi pozitivnu poruku i želi pomoći, a ne stvarati dodatni pritisak. Zahvalni smo što imamo predsjednika koji nam dolazi pomoći i koji nas štiti.

Istaknuo je kvalitetu Hapoela.

- Mislim da imaju jako dobar presing od prvih metara i na to moramo biti koncentrirani. Moramo dobro ući u utakmicu. Oni žele imati loptu, ali želimo je imati i mi. Vidjet ćemo u utakmici tko će imati više posjeda i tko će drugoga uspjeti dovesti u lošiju situaciju.