Strahonja: Hajduk je oštećen za penal, igrač je dirao rukom!

Dvobojem Osijeka i Hajduka kompletirano je 10. kolo HNL-a, no brojne sudačke odluke su bile dvojbene. Pune ruke posla imao je sudački ekspert Mario Strahonja u emisiji Stadion na HRT-u.

Nogometaši Osijeka pobijedili su Hajduk na Poljudu nakon 3318 dana, a utakmica nije prošla bez spominjanja sudačkih pogrešaka

- Bio je čist jedanaesterac za nas. Igrač u padu brani čisti gol, rekao je trener Hajduka Zoran Vulić nakon utakmice Hajduka i Osijeka aludirajući na nedosuđeni penal za Hajduk kada je Osijekov branič blokirao Caktašev udarac. U emisiji Stadion sudački ekspert Mario Strahonja potvrdio je Vulićeve riječi.

- Igrač koji je u klizećem startu preuzima odgovornost ako podigne ruku. Ovdje ruka nije uz tijelo, i radi se o odmaku ruke. Po meni se radi o kaznenom udarcu za Hajduk i opomeni za igrača koji je dirao rukom - rekao je Strahonja.

Bez obzira na nedosuđeni penal, Osijek je pokazao da je u ovome trenutku kompetentnija momčad od Hajduka.

- Osijek ima širinu, jako dobro igraju. Ja sam uvjeren da mogu biti ozbiljan konkurent za prva tri. Vrlo lako mogu stići Lokomotivu. Igrali su tvrdo angažirano, znali su kako moraju igrati, nisu im dozvolili šansu - rekao je Igor Cvitanović.

- Hajduk nema dovoljan kvalitet. Dogodio se pozitivni šok nakon dolaska Vulića, no za nešto više moraju se pojačati i ojačati kadar - dodao je.

Čisti penali za Rijeku

Gorica je pobijedila Rijeku 2-1, dvojbeni su bili dosuđeni jedanaesterci za Rijeku na Gorgonu. Prvog je Puljić zabio dok je drugog promašio.

- Radi se o neopreznom kaznenom udarcu. Napadač je imao loptu pod kontrolom, stoper je neoprezno startao i to je pravedno dosuđeno. Kod drugog gola ista stvar. Isto neoprezan start - rekao je Strahonja no spomenuo je jednu grešku glavnog suca.

- Drugi kazneni udarac trebao se ponoviti zbog toga što su igrači Gorice ušli u šesnaesterac prije izvedenog penala- rekao je bivši sudac.

Rijeku je nakon šest i pol godina napustio Matjaž Kek, a Cvitanović je pohvalio njegov pristup.

- Kek je dao do znanja da je taj koji preuzima krivicu. To je putokaz svima nama da je trener taj koji će uvijek otići i mora štiti igrače da bi mu oni odgovorili formom i poslušnošću. Malo trenera se usudi govoriti protiv vlastitog kluba, on je pokazao hrabrost.

Treći gol Dinama neregularan

Dinamo je rutinski odradio utakmicu protiv Rudeša pobijedivši 3-0, a situacije kod sva tri gola su bile dvojbene.

- Budimir je bio u ispravnoj poziciji kada je primio loptu i dobra je to prosuda pomoćnog suca. Ruka je u poziciji zaleđa no ona se ne gleda, jer se rukom ne može zabiti gol. Kod drugog gola isto je sve čisto. - rekao je Strahonja, no kod trećeg gola trebalo je biti dosuđeno zaleđe. Tada je Dinamo napravio sjajnu akciju u kojoj je Rrahmani završio sam ispred Picka i zabio gol.

- Strijelac gola se nalazi ispred lopte prilikom njenog upućivanja te se ovdje nalazi o zaleđu - zaključio je.

Dinamu je trebalo malo predaha nakon Anderlechta, a pobjeda protiv Rudeša im je dobro došla da se još više podignu i odmore malo ključne igrače- rekao je Cvitanović.