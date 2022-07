Strahonja: Livaja možda i jest faulirao golmana, ali gol je iz iduće akcije! Čuljak se pogubio

Počela je nova sezona HNL-a, a s njome i nogometna emisija Stadion, koja se emitira ponedjeljkom na drugom kanalu Hrvatske radiotelevizije od 20 sati.

Već u prvom kolu voditelj Viki Ivanović, stručni komentator Tomislav Ivković i sudački ekspert Mario Strahonja imali su puno posla. Pogotovo kada je riječ o dva susreta: onog u Puli gdje je Istra ugostila Hajduk (0-2) te onog u Gradskom vrtu gdje je Osijek snage odmjerio s Goricom (2-1).

Sporno je bilo nekoliko situacija, a svoje viđenje svake od njih dao je Strahonja.

Istra - Hajduk

Na Aldo Drosini se dogodila nesvakidašnja situacija. Zbog tehničkih problema nije bilo VAR-a, o čemu smo ranije pisali, a o čemu se naknadno oglasila i Istra.

Tamo sudac Tihomir Pejin nije mogao računati na pomoć sudaca u VAR sobi.

- Nije imao pomoć vara, navodno su tehnički problemi bili. Nešto nedostatak struje, kasnije i internet veze... Međutim, to će vjerojatno kasnije HNS kroz priopćenje izdati van što se točno dogodilo. Sigurno mu nije bila jednostavna utakmica, podigao je onda ljestvicu visoko, liniju prekršaja. Mislim da se generalno dosta dobro snašao u toj utakmici jer je ipak šok kad znate da u tom trenutku više nemate alat na kojeg ste imali mogućnosti - rekao je Strahonja.

- I olakšanje - ubacio se Ivković.

- Suci moraju biti spremni na ove izazove i dobro ga je odradio - ponovno je rekao Strahonja pa opisao sporne situacije:

2. minuta, pad Livaje u šesnaestercu "Klasični duel, kontakt igra koja je sasvim normalna u odnosu napadač-obrambeni igrač. Napadač je bio u niskom težištu, ovo definitivno nitko ne bi volio da se protiv njega dosudi kazneni udarac pa tako ni ovdje. Mislim da je ispravna odluka suca, bio je vrlo blizu, imao je dobar kut i mislim da je apsolutno okej odluka, rekao je o situaciji u kojoj se našao Marko Livaja već na startu utakmice."

43. minuta, prekršaj u kaznenom prostoru "Dogodilo se sljedeće: napadač, odnosno igrač Hajduka (Livaja op.a.) je svjesno dobivao loptu koju ima pod kontrolom. Išao je sa željom da ju kvalitetno primi i proslijedi dalje, međutim obrambeni igrač koji je bio dva metra udaljen iza njega gura nogu u njega, u igrački prostor. Došlo je do sitnog, malog, laganog kontaktnog gaženja, ali ovo nisu situacije za prekršaj. Jer je obrambeni igrač Istre gurao nogu u prostor. Kasnije se odvijala akcija, igrači Istre su tražili mogućnost prekida ili ispucavanje lopte van. Igrači Hajduka to nisu učinili, imaju na to pravo. Sudac je iskontrolirao ovaj duel i procijenio da nema ništa sporno. I ima pravo pustiti daljnji tijek akcije."

Uslijedila je situacija između Livaje i golmana Majkića koja je podigla dosta prašine.

61. minuta, komešanje prije gola "Dogodilo se to što se dogodilo. U vratarevom prostoru znamo da vratar ne bi smio biti ometan, niti bi smio imati kontakt s napadačem. Lopta je bila visoko u zraku, došlo je do kontakta... Malog podbadanja možda od strane napadača Livaje i možda je ovo više prekršaj nego "ne". Važno je napomenuti da ova situacija nije začetak akcije iz koje se dogodio pogodak. Začetak se dogodio trenutak izvođenja udarca iz kuta. Da je bila u funkciji VAR soba upitno je koliko je ovo jasna i očigledna pogreška, ja mislim da nije. Da je ovo siva zona i upitno je bi li se uopće javila."

Sudac Pejin je bio vidno ljutit nakon utakmice.

- Ne znam što se točno dogodilo. Može se pretpostaviti da određeni s klupe Istre nisu bili najzadovoljniji njegovim suđenjem. Otišao je u tunel, bila je tamo vrlo ružna situacija, odnosno vidio sam njegovu ljutu grimasu, ali što se kasnije događalo teško je reći. Ali definitivno nije nešto što želimo vidjeti na terenu.

Osijek - Gorica

Puno prašine podiglo je i suđenje suca Ante Čuljka u Osijeku. Tamo je u 71. minuti prvo dao žuti karton Belji zbog simuliranja da bi nakon intervencije VAR-a otišao pogledati monitor. Zatim je promijenio odluku, poništio mu karton i javno opomenuo Goričina Jovičića te dosudio penal za Osijek.

- Ovo je situacija gdje imate obostrano hvatanje oba igrača koji se okreću oko osi. Naravno, u toj kontaktnoj priči dolazi do laganog kontakta kojeg igrač Beljo po meni ipak previše naglašava, taj pad. Sudac je bio vrlo dobro postavljen. Njegova prva reakcija je bila na kraju i ispravna jer je vidio da u principu ovdje nema intenziteta za prekršaj i dodijelio je opomenu igraču. Međutim, kasnije se javila VAR soba koja je procijenila sasvim drugačiju priču i dala je mogućnost glavnom sucu da pogleda. Ivan Bebek je bio u VAR sobi i kasnije je glavni sudac na temelju toga promijenio odluku. Mislim da je pogriješio u toj procjeni jer najvažnija je prva impresija, bio je vrlo dobro postavljen i ovdje nema intenziteta za kazneni udarac.

Bio je velik pritisak na suca dok je išao gledati na monitor.

- Malo je nespretno postavljen monitor za VAR sobu, tamo uz kućicu zamjenskih igrača. Sigurno da u tom dijelu nije objektivno naspram druge ekipe koja ispred sebe ima kućicu za četvrtog suca. Nadam se da je ovo bila nespretna večer suca Čuljka i da će dalje u sezonu krenuti puno bolje.

85. minuta, crveni karton Gorice "Definitivno, to je jasno bilo vidljivo da je Čuljak izgubio kontrolu nad utakmicom. To je apsolutno direktni crveni karton (Julardžije op.a). Vrlo dobra reakcija VAR sobe, smireno i ispravna odluka VAR suca koji je pozvao glavnog suca, koji je na temelju prikaza donio ispravnu odluku", zaključio je Mario Strahonja.

