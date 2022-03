Strahonja: Ne mogu objasniti VAR i te linije. A njemu se može povjeriti svaka utakmica HNL-a

Začetak je akcije i teško je obrazložiti zašto je to VAR soba okarakterizirala kao zaleđe. Kako su povlačili linije, ne znamo, ali nisu to dobro napravili. I dali su krivi signal sucu koji je morao poništiti gol, rekao je Marijo Strahonja analizirajući poništeni gol Dinama protiv Slaven Belupa u devetoj minuti utakmice u Koprivnici (0-1).

Zabio je Bruno Petković, no prije te egzekucije VAR soba javila je sucu Zebecu da je - zaleđe. Također, u 20. minuti zabio je Oršić, pomoćnik je podigao zastavicu, ali tada je VAR soba ispravila njegovu pogrešku.

- Pomoćni suci imaju upute da puštaju granične situacije, ovdje čak i nije bila toliko granična, ali pustio je akciju i nakon gola pokazao zaleđe. U redu, dobit će ocjenu manje, ali važno je da ovdje soba dobro reagirala i da je gol ispravan - rekao je Strahonja.

HRT-ovo Oko sokolovo pohvalilo je suđenje Duje Strukana, koji je vodio utakmicu Šibenika i Osijeka (0-3).

- Duje Strukan, njemu se može povjeriti svaka utakmica u našoj ligi. On ima uvjerljivu prezentaciju, odluke su mu uvjerljive i odlično surađuje s timom.

Na Poljudu je VAR također bio u akciji. Pomoćni sudac dosudio je zaleđe kod vodećeg gola Nikole Kalinića protiv Lokomotive (4-0), ali VAR soba je popravila tu pogrešku. Strahonja je potvrdio da je odluka bila ispravna, kao i poništeni gol Lukasa Grgića tri minute kasnije.

- U pravilima striktno piše da ukoliko igrač rukom stekne izglednu situaciju za gol i zabije ga, gol ne smije biti priznat. Ovdje se dogodio kontakt lopte i ruke, Grgić nije igrao namjerno, ruka je u prirodnoj poziciji, ali kada je igrač u napadu, tada ruka gubi sve varijable. Svaki je kontakt kažnjiv. Da je Grgić, primjerice, u obrani, to ne bi bio kazneni udarac ili da je dodao kasnije Kaliniću, pa on zabio, to bi vrijedilo - objasnio je Strahonja.