Strahonja ogorčen suđenjem katarskog suca, Bjelica o VAR-u: Pa on manipulira utakmicom!

Utakmica za treće mjesto i prilika da se Maroko i Hrvatska domognu medalje, a Fifa za glavnog arbitra postavi katarskog suca Al-Jassima. Nismo se mogli načuditi, kao ni izbornik Zlatko Dalić. Suci nam nisu bili baš naklonjeni na ovome prvenstvu, oštećeni smo u nekoliko situacija, ali da u ovakvoj jednoj utakmici postave suca koji je u nekom trećem rangu svjetskog suđenja i koji je sudio samo jednu utakmicu na prvenstvu, teško je bilo shvatiti.

I već na samom početku bilo je jasno da nije dorastao zadatku. Oštetio nas je za jedanaesterac, Marokancima dopuštao prljave prekršaje, opraštao im žute kartone pa im i dopuštao da mu se nekažnjeno unose u lice i prigovaraju. Na svu sreću, ni to nas nije uništilo. Hrvatska je slavila protiv Maroka 2-1 i osvojila broncu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

POGLEDAJTE LIVE: HRVATSKA OSVOJILA BRONCU

Nema smisla pričati o onome na što ne možemo utjecati, ali Mario Strahonja je na HRT-u morao prokomentirati skandalozno suđenje.

- Nije niti lijepo pričati negativno kada svi slavimo, ne bih se htio oko toga zadržati, ali ova utakmica je zavrijedila zbog pogrešaka koje je napravio. Nije imao utakmicu pod kontrolom. Kako su Marokanci protestirali i nosili ga po terenu, izgubio je autoritet suca i pokazao svima da ne kontrolira utakmicu. To se okrenulo i na drugo poluvrijeme - rekao je Strahonja pa se osvrnuo na penal.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Amrabat je nagazio Gvardiola. To je toliko jasno, on je njega nagazio. Sudac je na 3,4 metra iza njega, vidi da noga odlazi u krivu stranu i to je apsolutno kazneni udarac. Ne znam zašto se VAR nije javio, nemam argument je li sudac u VAR sobi ovo vidio ili ne. Što je radio Čileanac u VAR sobi, ja ne znam. Sigurno je gledao to, reakcija je trajala dugo, ako ovo nije jasna i očigledna pogreška, što je onda. Sudački odbor je podcijenio utakmicu za treće mjesto, srećom pravda je ostala zadovoljena, nije bolja reprezentacija nastradala zbog nepravde. Nadam se da sudački odbor više neće dvojiti treba li staviti suca koji je to zaslužio ili nekih razloga. Ovo je neprihvatljivo suđenje, narušen je imidž suca. Veselim se europskom klupskom nogometu, možemo biti ponosni kako se sudi u Europi i u Hrvatskoj - rekao je Strahonja.

Na sve se osvrnuo i Joško Jeličić.

- Bez obzira što su emocije pozitivne, ovo treba analizirati i reći. Obzirom na kriterije dodjele i sve što smo dodjeli, niti je prvenstvu mjesto u Katru niti je Katru mjesto na SP-u niti je sucu mjesto ovdje. To je nedopustivo. Ako gledamo utakmicu protiv Argentine, nepostojeći penal koji je prelomio utakmicu, ali obzirom tko je organizirao prvenstvo, što se ovo sve događa Fifi. Ne bi se postidjeli otočani s juga Italije - kazao je on.

Foto: HRT

Ni Bjelica nije mogao ostati nijem. Posebno se obrušio na VAR.

- Mogu shvatiti da netko nešto ne vidi na terenu jer svi mi griješimo pa je tako sudac kardinalno pogriješio. Ali da VAR to ne vidi, ja to godinama pričam, o mogućnosti manipuliranja utakmicama, takvih odluka sam doživio otkad imam dodira s VAR-om od 2016. godine kad sam bio u Poljskoj. Nitko me ne može uvjeriti da ovo nije manipulacija rezultata i da je ovo nešto dobro. Recimo da nema VAR-a. Mi bismo rekli da je sudac pogriješio. I to može vidjeti ovaj koji sjedi u VAR sobi, on ne vidi što vide zdrave oči, to je namjera, on će nas uvjeriti da to nije bio intenzitet, da nije bilo dovoljno za faul - kazao je Bjelica.





Najčitaniji članci