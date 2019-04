Osijeku poklonjen penal protiv Dinama, Hajduk je isto oštećen

Gorica je pobijedila Hajduk 3-0 i napravila veliki korak prema Europi. No rezultat je mogao biti i manji u korist domaćina. Naime, glavni sudac propustio je svirati penal za Hajduk. Stanko Jurić pucao je iz voleja, a Marijan Čabraja dirao je loptu rukom. Bilo je to pri rezultatu 3-0 za domaćine...

- Obrambeni igrač svjesno širi ruke i obujam tijela i na taj način sprječava protivničkog igrača da vidi gol. U trenutku kada je napadač uputio loptu prema golu, obrambeni igrač je napravio rotaciju sa svojom desnom rukom. Lopta ga je u tome trenutku pogodila. To je neprirodni položaj ruke i tu se radi o penalu iako je ovo bilo napucavanje lopte iz blizine. Eliminira se blizina jer napadač nije kriv što je obrambeni koristio neprirodan položaj ruke - rekao je Mario Strahonja u emisiji Stadion.

Trener Gorice Sergej Jakirović bio je stručni komentator u emisiji i priznao je da je ovo bio penal.

- Slažem se. Kada se vidi ponovljena snimka, vidim da je to bio penal. Teško je bilo vidjeti odmah na utakmici, ali ja vjerujem da suci najbolje rade svoj posao - kaže Jakirović.

Goričani su nakon pobjede nad Splićanima ostali i dalje u igri za Europu, a do kraja prvenstva je ostalo još pet kola.

- Nije loš raspored, ali mislim da možemo do Europe. Tko napravi manje grešaka, on najviše profitira. Ovakvu situaciju smo htjeli, ovisimo sami o sebi - kaže on.

Dvije sumnjive situacije imali smo na utakmici između Osijeka i Dinama gdje su domaćini došli do velike pobjede 2-1. No, domaćini su trebali ostati s igračem manje.

Igrač Osijeka Guti, u trenutku kada je već imao žuti karton, trebao je dobiti drugi žuti što bi značilo isključenje.

- Obrambeni igrač nije imao namjeru uzeti loptu i svjesno ruši igrača Dinama. Ovdje je morao drugi žuti karton što bi u konačnici značilo crveni - rekao je Strahonja.

Mirko Marić zabio je za Osijek iz penala u 76. minuti, no sudački ekspert HRT-a kaže da tu nema riječi o jedanaestercu. Loptu je u peterac ubacio Boban i ona je pogodila Musu.

- Lopta dolazi sa strane i nenadano ga pogađa u ruku. Ruka se nalazi u prirodnoj poziciji uz tijelo i ovo je kriva odluka. Ovo je greška pomoćnog suca koji je dojavio glavnom da je jedanaesterac - kaže Strahonja.