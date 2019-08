Strahovite riječi najboljeg svih vremena: 'Stipe je najbolji ikad'

Ima tu i neke veze s poviješću njega i Daniela Cormiera. Niti nakon dvije borbe zla krv još nije otekla do kraja. No, bez obzira na sve, kada pohvala i epitet "najboljeg svih vremena" stigne od Jona Jonesa... E, onda je to već drugi par rukava.

Stipe je u nevjerojatnoj borbi nokautirao Cormiera i vratio pojas naslova prvaka u svoje vlasništvo te tako postao tek četvrti dvostruki teškaški šampion UFC-a poslije Randyja Couturea, Tima Sylvije i Caina Velasqueza.

Ništa nije promaknulo Jonesu za kojeg se opravdano kaže da je najbolji borac svih vremena koji je kročio u oktogon. Često ga se dovodilo u vezu s Miočićem, točnije već su postojali pregovori oko megaborbe u okviru teške divizije. I nakon ovoga možda čak i dođe do nje.

- Stipe je bez sumnje najbolji teškaš svih vremena. Nemam što drugo reći - napisao je Jones na Twitteru i odao veliko priznanje našem borcu.

Stipe is hands down the greatest heavyweight of all time. I have nothing else to say