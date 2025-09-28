Obavijesti

'GREŠKA SVIH UKLJUČENIH'

Stranica koja se bavi provjerom VAR situacija o Rebićevom golu: 'Neshvatljivo, veliko zaleđe...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Stranica na Facebooku VARCheck objavila je sliku spornog gola Rebića za 1-0 protiv Lokomotive te objasnila kako se radi o velikom zaleđu i propustu sudačke ekipe

Ne smiruje se situacija oko sumnjivog gola Ante Rebića za 1-0 protiv Lokomotive. Hajduk je došao do sva tri boda, ali mnogi navijači smatraju da je Rebićev gol neregularan te da je trebalo biti dosuđeno zaleđe. Stranica na Facebooku pod imenom VARCheck pozabavila se tom tematikom te dala objašnjenje u kojem se slaže s velikim dijelom navijača.

Hajduk je poveo u 18. minuti kada je Marko Livaja asistirao Rebiću, te je upravo dodavanje Pukštasa za Livaju koje je predhodilo asistenciji sporan trenutak. Sudac Pavlešić čekao je provjeru VAR-a te je pokazao na centar, ali se stranica VARCheck ne slaže s njim te je objavila sliku sporne situacije u kojoj su povučene linije te objašnjava kako se radi o velikom zaleđu. Stranica se bavi, kako sama navodi, "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija".

"Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe...", stoji u objavi uz sliku sporne situacije s povučenim linijama.

Hajduk je do kraja utakmice zabio još jedan gol preko Anthonyja Kalika i s 2-0 upisao nova tri boda te se izjednačio s Dinamom na vrhu tablice, ali uz utakmicu manje. 

