Znali su 'modri' da moraju pritisnuti u nastavku jer su imali gol zaostatka na poluvremenu, a sve im se odlično poklopilo u 46. minuti! Potegnuo je s 20 metara od gola Josip Mišić i zabio bitan gol u polufinalu Kupa!

Morao je biti zadovoljan Damir Krznar koji je dobio još jednog raspoloženog igrača za kraj sezone, a mogli bi ga 'modri' i otkupiti na kraju sezone. Spominjalo se da je visina otkupne klauzule oo 1,5 milijuna eura, ali Mišić u pravoj formi može opravdati cijenu i još je dosta nogometa pred njim jer mu je tek 26 godina.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Nedugo nakon gola je Keita u redovima gorice dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton te Goričani imaju igrača manje do kraja susreta. A pomoglo im je to jer je utakmica otišla u produžetke gdje je 'pala' još jedna golčina! A 'krivac' za to je Kristijan Jakić koji je pucao na suprotnoj strani od Mišića, ali je s otprilike iste udaljenosti još ljepše pogodio u Banićeve rašlje!

Nema si što za zamjeriti golman Gorice jer nije mogao bolje reagirati kod oba gola, a još je jednom morao u mrežu kad mu je zabio Lovro Majer (3-1).