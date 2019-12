Uznemirujuće! Overeem nakon nokauta ostao bez dijela usne

U Washingtonu je održan UFC event na kojemu je glavna borba bila okršaj Alistaira Overeema i Jairzinha Rozenstruika.

Jairzinho je u petoj rundi lansirao kombinaciju lijevog direkta i desnog krošea i nokautirao Overeema. I to kako... MMA legendi je odvalio komad usne!

Foto: Amber Searls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nizozemac je vjerojatno i vodio na bodove do tog trenutka, iako ne uvjerljivo, a onda je popio dva razorna udarca koja su ga poslala na pod. I to četiri sekunde do kraja borbe...

Ovo je Surinamcu Jairzinhu deseta pobjeda u isto toliko borbi, a Overeem je poražen čak 18. put u karijeri, a ima ukupno 45 pobjeda.

