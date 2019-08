Strašno pojačanje na Višnjiku: U Zadru je bivša NBA zvijezda

[SLUŽBENO: TONY WROTEN NOVI PLAYMAKER U REDOVIMA ZADRANA] 🌐 Košarkaški klub Zadar potpisao je jedno od zvučnijih pojačanja pred novu sezonu 2019./20. ..................................................................................... Riječ je o 26-godišnjem američkom razigravaču Tony Wrotenu (Anthony LeonDre Wroten Jr.), nekadašnjem NBA igraču koji je draftiran 2012. godine kao 25. pick od strane Memphis Grizzliesa. Zapaženiju ulogu i minutažu ipak je dobio u Philadelphia 76ers-ima gdje je poslan u zamjenu za drugi izbor na budućem NBA draftu. ..................................................................................... Upravo 2013. ostvario je svoj prvi triple-double učinak u pobjedi 123-117 protiv momčadi Houston Rocketsa (18 poena, 10 skokova, 11 asistencija). ..................................................................................... Tony (@twroten5_loe), welcome to Zadar! 💙 ..................................................................................... Više na 👉 Link in Profile BIO #igrajZadre 🔵⚪ ..................................................................................... #KKZadar #TonyWroten #ABAliga #hkscbf ..................................................................................... 📸: #SNY

