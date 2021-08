Irski olimpijac Jack Woolley (22) noćni izlazak u Dublinu završio je potpuno krvav, piše Sun.

U samom centru grada nešto nakon ponoći nepoznati čovjek napao je taekwondoaša, navodno iz čista mira, i doslovno mu promijenio osobni opis, koliko god to ružno zvučalo. Woolley se našao u blizini Ha'Penny mosta oko ponoć i pol s dvoje prijatelja, a neki čovjek se samo približio i napao ga iz čista mira.

- Govori mi da je u redu. Trebao je odmah ujutro imati hitnu operaciju, no ona je odgođena. Samo si mislim kako je imao sreće na jedan način jer je iste večeri u tom području bilo i nekoliko napada nožem - rekla je njegova majka Annette za The Echo.

Woolley se taman vratio treninzima tog dana, a to mu je trebao biti posljednji trening pošto ubrzo kreću i nova natjecanja.

- Njegovo jadno lice... On je dečko koji dobro izgleda, a strah me kako će to biti poslije operacije rekonstrukcije lica. Mislimo da je napad bio nasumičan. Ne znamo je li ga netko prepoznao pa je mislio da bi ovakvo nešto bilo smiješno, ali bilo je i drugih napada taman u to doba. Očigledno je to užasno, no mogao je proći i gore. Barem može razgovarati... - dodala je njegova majka.

Policija je poručila kako vrši istragu, a sumnjivca još nemaju.