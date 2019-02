Strepilo se cijelu noć: Igrač se oporavlja od stravičnog pada

Stravičan pad Manuela Scavonea na utakmici Leccea i Ascolija zaprepastio je gledatelje, a utakmica je odmah prekinuta. Sumnjalo se na teško ozljede glave, no sjajna vijest dolazi danas iz Italije.

Kako pišu talijanski mediji, Scavone se fantastično oporavlja nakon stravičnog pada. Bila je to neprospavana noć za liječnike koji su bili u strahu da ne dođe do komplikacija, no na svu sreću sve je prošlo odlično te bi veznjak već danas trebao napustiti bolnicu. Uz njega su cijelo vrijeme bili klupski dužnosnici, kao i njegova obitelj.

- Imao je hiposistoliju, što je prouzročilo pad broja otkucaja srca, a zadobio je i potres mozga - rekao je doktor Palaia koji se nada da će se Scavone skroz oporaviti u roku od tjedan dana.

Veznjak je u duelu s igračem Ascolija izgubio ravnotežu te pao na pod, ali je pao nezgodno na glavu što je zaprepastilo sve.

Nakon toga je ostao nepomično ležati, a na panično reagiranje igrača stigla je liječnička služba koja je brzom primjenom umjetnog disanja pomogla igraču nakon čega je došao k sebi i otišao u bolnicu.