Strinić za 24sata: Ja bih dvije stvari napravio drugačije. Vulić: Na jednoj poziciji baš smo tanki
Izbornik će u sljedećoj akciji skratiti popis na 23 ili 24 imena. Neki će otpasti, a Marin Šotiček sanja prvi poziv. Stanje u reprezentaciji za 24sata analizirali su Zoran Vulić i Ivan Strinić
Hrvatska reprezentacija ostvarila je u svojoj povijesti toliko velikih pobjeda da nam je svima teško probaviti ono što se događalo u Sevilli i Rijeci. Pa čak i ovaj zadnji, minimalni poraz protiv Španjolske u Splitu (2-1), koji je stigao kao plod naklonosti belgijskog arbitra u završnici susreta svjetskim i europskim prvacima... Međutim, bili su “vatreni” živi do pred kraj utakmice.