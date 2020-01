'Štrlek nam je bio penaldžija, pa nisam spavao zbog njega..'

Prvi put nakon SP-a 2009. godine Hrvatska je došla na natjecanje bez Manuela Štrleka. Godinama je bio jedan od najboljih naših rukometaša, ali ove godine je negdje puklo između njega i Saveza.

Manuel je tražio poštedu, a to nije najbolje sjelo prvom čovjeku HRS-a Zoranu Gopcu koji je rekao da Štrlek više nikada neće nastupati za reprezentaciju. Izbornik Lino Červar odbijao je razgovarati o toj temi nakon odlaska na Euro, ali to pitanje dočekalo ga je dan nakon pobjede protiv Njemačke.

Do tog pitanja bio je staložen i miran, a onda je buknuo:

- Nije mi jasno čemu to. Ja sam svoje rekao, ja volim Štrleka, ja sam ga uveo 2008. u reprezentaciju, teško mi je pala njegova ozljeda ući SP-a 2009., iznimno ga cijenim, dva, tri puta sam razgovarao, ali otkazivanje je njegova odluka. Ne mogu usred prvenstva pričati o tome, gdje svi ginu, pa to je nepravda prema Mandiću. Mi se ne poštujemo u Hrvatskoj, ja bih ga opet htio vidjeti u reprezentaciji, nitko ne radi u reprezentaciji protiv njega. Svima nam je bilo žao i teško nam je pala njegova odluka, ali što da radim?! Želio bih da se to riješi. Ništa nitko nema protiv njega. Sigurno da je potreban reprezentaciji. Ako želi igrati, postoji procedura, gdje se žali kod Upravnog odbora, to se analizira. Ali mora postojati procedura. Nisam spavao zbog Štrleka, išao sam kod njega razgovarati u Vesprem, ali nije pomoglo - govorio je Lino u dahu pa poentirao:

- Moram voditi druge dečke, kad čovjek nema ono što želi vodiš ono što imaš. Ja moram poštovati svoje igrače. Nisu oni smeće, oni vrijede. Nemojte mi to gurati. Želim da se to riješi, ali ima normalan način.

Foto: Luka Stanzl, Dalibor Urukalović, Marko Lukunić/PIXSELL

Hrvatska je na ovome prvenstvu katastrofalna sa sedam metara, a tu se najviše osjeti izostanak Manuela Štrleka. Tijekom godina smo imali vrsne izvođače poput Mirze Džombe, Ivana Čupića, Manuela Štrleka pa i Zlatka Horvata. Da, Horvat je i dalje tu, ali nije više tako precizan sa sedmerca kao prije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lino je kao glavnog izvođača sedmeraca najavio Luku Cindrića, ali ni on nije baš efikasan pa je Červar rotirao. Protiv Njemačke su promašili Horvat i Karačić pa je na kraju kockica pala na Domagoja Duvnjaka.

Foto: Reuters/PIXSELL

Imali smo ukupno 19 sedmeraca u pet utakmica, a zabili smo samo 12. To nam donosi postotak od 53%, a lošiji su samo Poljaci koji su u tri utakmice zabili 5 od 10. Kako nadoknaditi izostanak Štrleka i u tome segmentu?

- Evo, Štrlek je bio penaldžija, nadam se da ćemo ga pronaći. Što da vam kažem? Bit ću licemjeran, ali nek' mi i dalje promašujemo penale i pobjeđujemo. Ali radit ćemo na tome - rekao je Červar.

Da, lijepo je dok pobjeđujemo, ali što kada ti sedmerci budu odlučivali pobjednika? E tada nam baš neće biti do slavlja....

Tema: Rukometni Euro 2020.