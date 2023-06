Studenti Algebre novi nositelji titule Esports Tournament titule

Student Esports Tournament (SET), jedno od najpoznatijih studentskih esport natjecanja u Hrvatskoj, u kojemu se 16 tehničkih fakulteta diljem nacionalnih granica podijeljenih u dvije lige (S i A ligu), bori za titulu najboljeg esport tima, uspješno je zatvorilo još jednu sezonu. Studenti su i tijekom nove sezone tradicionalno imali priliku pokazati svoje gaming vještine u pet različitih esport naslova, a to su Rocket League, Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO), League of Legends i PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Organizatori SET-a, Good Game Global, u četvrtoj sezoni natjecanja kao petu disciplinu u svoj popis igara uvrstili su i još jedan esport naslov iz područja first-person shooter (FPS) igara - Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6).

Situacija na tablici bila je napeta do samog kraja, a pobjednika su kao i prošle sezone odlučivale virtualne mape PUBG discipline. Za razliku od ostalih naslova, PUBG su istovremeno igrali natjecatelji obje lige. Na taj način, iako je sustav bodovanja i dalje odvojen, mečevi su napetiji i uzbudljiviji, a samo nijanse određuju pobjednika. Algebra je odnijela prvo mjesto PUBG discipline lige S, a Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba (FSB) najbolja je PUBG ekipa lige A. Najbolji igrači discipline bili su Ivan Škrljac “Yuriy” s FOI-a i Josip Tušek “tusek1” s FSB-a.

Najveću novost donijela je sama završnica turnira jer se po prvi puta na pobjedničkom tronu našla ekipa Visokog učilišta Algebra, koja je s obzirom na svoju stručnost u FPS žanrovima slovila kao jedan od najvećih favorita za osvajanje SET titule. Svojim nastupima i odličnim partijama kroz svih pet disciplina, studenti Visokog učilišta Algebra osigurali su mjesta u gornjem dijelu tablice lige S, a maksimalnim brojem bodova kojeg su prikupili osvojivši R6 i PUBG disciplinu, osigurali su i prvo mjesto u ukupnom poretku, a na svoj fakultet po prvi puta donose SET pehar i titule najboljih studentskih esportaša u Hrvatskoj.

Za esport sekciju Algebre ove godine nastupili su: Marin Bakmaz, Neo Čikić, Josip Džinić, Renato Petričević, Fran Kukovičić te Marko Rovis, a u ulozi koordinatora i predstavnika fakulteta na SET natjecanju našao se Valentino Slavec.

- Iznimno smo ponosni na naše studente koji su osvojili prvo mjesto na ovogodišnjem Student Esports Tournamentu. To je ujedno i najbolji rezultat za Algebru od našeg prvog uključenja u ovo natjecanje, stoga čestitam momcima na predanom trudu koji je na kraju nagrađen ovim vanserijskim uspjehom. Esport kao posebna kategorija ima sve značajniju ulogu u gamingu, ne samo u aspektu natjecanja, nego i u vidu kvalitetne partnerske i timske suradnje koja se tim putem ostvaruje između različitih obrazovnih institucija. Pokretanjem našeg novog studija razvoja računalnih igara, koji je prvi takav vrste u Hrvatskoj, ali i široj regiji, vjerujem da ćemo potaknuti neke od mladih gaming entuzijasta i na promišljanje o daljnjem razvoju karijere u brzorastućoj game development industriji koja i u Hrvatskoj bilježi sve veći rast broja zaposlenih i poslovnih subjekata. Vještine koje se razvijaju gamingom – rješavanje problema, strateško razmišljanje, izgradnja timova – upravo su one vještine koje i na Algebri potičemo kod svih naših studenata na njihovom obrazovnom putu - izjavio je Milan Mirko, voditelj Algebrine esport sekcije.

Ovaj izniman uspjeh Algebrinih studenata kojeg su ostvarili unutar studentske esport zajednice prokomentirao je Algebrin član Uprave Hrvoje Josip Balen rekavši:

- Pokretanjem našeg novog studija razvoja računalnih igara, koji je prvi takav studij u Hrvatskoj, ali i široj regiji, vjerujem da ćemo potaknuti neke od mladih gaming entuzijasta i na promišljanje o daljnjem razvoju karijere u brzorastućoj game development industriji koja i u Hrvatskoj bilježi veliki rast broja tvrtki i profesionalaca. Vještine koje se razvijaju kroz eSport – rješavanje problema, strateško razmišljanje, komunikacija u timskom okruženju – upravo su one vještine koje i na Algebri potičemo kod svih naših studenata na njihovom obrazovnom putu.

Drugo mjesto lige S osigurala je ekipa Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, koji su time postali rekorder u broju osvojenih SET medalja, iako sve one bile srebrnog sjaja. Treće mjesto je pripalo ekipi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka (FERIT) koja je imala isti broj bodova kao i Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina, ali je presudio broj postolja koji je bio na strani FERIT-a.

Prvo i drugo mjesto u ligi A pripalo je Fakultetu prometnih znanosti iz Zagreba i Tehničkom fakultetu sveučilišta u Rijeci koji su svojim plasmanom osigurali mjesta u ligi S, dok je treća pozicija pripala Fakultetu strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.