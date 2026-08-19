Studenti i brze mašine na stazi u Mičevcu: 'Ovo je više od nekog natjecanja, oni su budućnost'

Formula Student Alpe Adria otvorila je svoje najveće izdanje dosad, a testna staza Bugatti Rimac u Mičevcu od ranih jutarnjih sati pretvorila se u veliko okupljalište mladih inženjera i zaljubljenika u motorsport. Garaže su se otvorile, bolidi su krenuli na stazu, dok je paddock ispunjen studentima, članovima timova i stručnjacima iz brojnih zemalja.

Hrvatsku na natjecanju predstavljaju FESB Racing Team iz Splita i Riteh Racing Team iz Rijeke, koji su javnosti pokazali bolide na kojima su njihovi članovi mjesecima radili. Za oba tima riječ je o važnom trenutku jer se sav trud uložen tijekom godine sada mora dokazati u stvarnim natjecateljskim uvjetima.

Foto: Dimitrije Vasiljevic

U Hrvatsku je ove godine stiglo čak 90 studentskih ekipa, a tijekom šest dana natjecanja njihovi će članovi kroz niz disciplina demonstrirati znanje iz područja strojarstva, elektrotehnike, programiranja i drugih inženjerskih područja. Iza svakog bolida stoje mjeseci projektiranja, izrade, testiranja i brojnih dorada, a Mičevec je sada mjesto na kojem će se vidjeti koliko je taj trud bio uspješan.

No Formula Student odavno nije samo utrka. U paddocku se susreću studenti iz različitih dijelova svijeta, međusobno razgovaraju, razmjenjuju iskustva i pomažu jedni drugima u rješavanju problema koji se pojavljuju neposredno prije izlaska na stazu. Oko bolida se cijelo vrijeme nešto događa – provjeravaju se sustavi, podešavaju komponente, koriste alati i računala, a svaki detalj može biti presudan.

Upravo zbog toga Mičevec ovih dana predstavlja svojevrsni laboratorij buduće automobilske industrije. Mnogi od studenata koji danas razvijaju vlastite bolide već će za nekoliko godina raditi na novim tehnologijama, automobilima i tehničkim rješenjima u vodećim svjetskim kompanijama. Formula Student im pritom pruža priliku da znanje stečeno na fakultetu prvi put u potpunosti primijene na stvarnom projektu.

Foto: Dimitrije Vasiljevic

„Prelazak na električni pogon donio nam je dosta novih izazova jer se radi o potpuno drugačijem sustavu. Dizajn i izradu šasije te razvoj aerodinamičkog paketa već dobro poznajemo, ali cijeli električni pogon, elektronika, softver i upravljanje baterijskim paketom bili su nam potpuno novo područje. Nije bilo jednostavno, ali uspjeli smo napraviti bolid i dovesti ga do natjecanja“, istaknuo je Hrvoje Dražić iz FESB Racing Teama.

Splitski tim danas broji oko 50 članova, a posebno ih izdvaja činjenica da razvijaju i bolide i motocikle te sudjeluju u Formula Student i MotoStudent projektima. Ove godine u Mičevcu nastupaju kao alumni tim, a dolazak koriste i za prijenos znanja na novu generaciju članova

„Cilj nam je bio dovesti što više novih članova kako bi vidjeli kako cijelo natjecanje funkcionira. Ne želimo da se sljedeće godine, kada ponovno budemo imali bolid spreman za natjecanje, dogodi da novi članovi moraju sve učiti od nule. Proći ćemo statičke discipline i tehnički pregled kako bi iz prve ruke vidjeli kako sve izgleda“, dodao je Dražić.



Svoje mjesto na domaćoj stazi zauzeli su i Riječani. Riteh Racing Team u Mičevec je doveo električni trkaći jednosjed snage 80 kW i mase oko 230 kilograma. „Ove godine ovdje smo kao alumni tim i sudjelujemo u dinamičkim disciplinama. Ovo je trkaći jednosjed napravljen prvenstveno za brzinu. S obzirom na to da nam je ovo bio prvi električni bolid, napravili smo veliki korak, ali upravo nam to iskustvo daje dobru osnovu da sljedeći put napravimo još bolji i konkurentniji bolid“, rekao je Mateo Tihi iz Riteh Racing Teama.

Foto: Dimitrije Vasiljevic

I upravo je spoj iskustva, novih generacija i prijenosa znanja jedna od najvažnijih ideja Formula Studenta. Bolid je ono što publika vidi na stazi, ali iza svakog vozila stoje deseci mladih ljudi koji tijekom razvoja moraju funkcionirati gotovo poput prave automobilske kompanije, od konstrukcije i elektronike do softwarea, financija i poslovnog planiranja.

Tibor Kezelj, predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria, ističe kako je upravo koncentracija mladog znanja najveća vrijednost događaja. „Kada na jednom mjestu imate 90 timova i tisuće mladih ljudi koji su mjesecima projektirali, konstruirali, programirali i razvijali vlastite bolide, onda više ne govorimo samo o natjecanju. Hrvatska je ovaj tjedan mjesto susreta budućih stručnjaka svjetske automobilske i tehnološke industrije. To su mladi ljudi koji će vrlo brzo raditi na automobilima, pogonskim sustavima, softwareu i tehnologijama koje ćemo svi koristiti. Posebno smo ponosni što među njima imamo i hrvatske timove iz Rijeke i Splita. Atmosfera je sjajna, timovi su stigli, bolidi su ovdje i sada kreće ono zbog čega smo se pripremali cijelu godinu“, poručio je Kezelj.

Formula Student Alpe Adria traje do 23. kolovoza, a nakon početnih tehničkih pregleda i statičkih disciplina, u danima vikenda slijedi ono što publika najviše iščekuje, izlazak bolida na stazu i dinamički dio natjecanja. Projekt se održava u suradnji s Gradom Velikom Goricom te Turističkom zajednicmo Grada.

