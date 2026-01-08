Studenti na Savi napravili su snjegovića koji voli Dinamo i Hajduk: 'U Splitu ne bi prošlo'

Prave zimske radosti ovih dana vladaju većim dijelom Hrvatske, a nakon dugih 13 godina osjetne količine snijega pale su u Zagrebu. Iskoristili su to i studenti studentskog doma Stjepan Radić na Jarunu i zabavili se kreacijom navijačkog snjegovića.

Dvojica studenata složila su snježnu skulpturu od oko dva metra uz šalove dvaju najvećih hrvatskih klubova, Dinama i Hajduka, sunčane naočale na glavi i mrkvu na strateškom mjestu. Fotografiju su objavili u neformalnoj grupi studentskog doma koja okuplja više od 52.000 članova.

Foto: Tomislav Mandić/Studentski dom "Stjepan Radic" - "Sava"/Facebook

Reakcije u grupi nisu baš bile blagonaklone na ideju:

"Zamisli da se u Splitu stavi Dinamov grb", napisao je jedan.

"Ovo u Splitu ne bi prošlo. Uvijek je jednosmjerna tolerancija na relaciji Zagreb - Split."

"Jednog se bira da se voli, a za drugog navija. Kako vam odgovara."

"I jednog i drugog pod hitno nabit."

"Srušit ćemo vam snjegovića."

Fotografija se proširila i izvan grupe pa dobila ipak i nešto pozitivnije komentare.

"Brat uz brata, Hrvat uz Hrvata! Bravo, dečki!"

"Bit će nešto od nas čim su se ta dva šala našla na snješku. Samo zajedništvo nas može spasiti uz Božji blagoslov!"

"Napokon nešto normalno, samo za mnoge ovo nije normalno. E, to je žalosno."