Zagrebački studenti na Jarunu napravili navijačkog snjegovića s Dinamovim i Hajdukovim šalom! Reakcije podijeljene, neki oduševljeni, drugi prijete rušenjem snjegovića
Studenti na Savi napravili su snjegovića koji voli Dinamo i Hajduk: 'U Splitu ne bi prošlo'
Prave zimske radosti ovih dana vladaju većim dijelom Hrvatske, a nakon dugih 13 godina osjetne količine snijega pale su u Zagrebu. Iskoristili su to i studenti studentskog doma Stjepan Radić na Jarunu i zabavili se kreacijom navijačkog snjegovića.
Dvojica studenata složila su snježnu skulpturu od oko dva metra uz šalove dvaju najvećih hrvatskih klubova, Dinama i Hajduka, sunčane naočale na glavi i mrkvu na strateškom mjestu. Fotografiju su objavili u neformalnoj grupi studentskog doma koja okuplja više od 52.000 članova.
Reakcije u grupi nisu baš bile blagonaklone na ideju:
- "Zamisli da se u Splitu stavi Dinamov grb", napisao je jedan.
- "Ovo u Splitu ne bi prošlo. Uvijek je jednosmjerna tolerancija na relaciji Zagreb - Split."
- "Jednog se bira da se voli, a za drugog navija. Kako vam odgovara."
- "I jednog i drugog pod hitno nabit."
- "Srušit ćemo vam snjegovića."
Fotografija se proširila i izvan grupe pa dobila ipak i nešto pozitivnije komentare.
- "Brat uz brata, Hrvat uz Hrvata! Bravo, dečki!"
- "Bit će nešto od nas čim su se ta dva šala našla na snješku. Samo zajedništvo nas može spasiti uz Božji blagoslov!"
- "Napokon nešto normalno, samo za mnoge ovo nije normalno. E, to je žalosno."
