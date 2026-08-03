Studio HNL-a se vraća! Evo tko će biti analitičari uz Valentinu

Nogometna emisija Studio SHNL ponovno je na programu MAXSporta zbog početka nove sezone HNL-a. Premijerno izdanje u novoj sezoni emitira se večeras, u ponedjeljak 3. kolovoza, od 20 sati, a isti termin zadržat će i nakon sljedeća četiri prvenstvena kola.

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U ulozi stručnih analitičara, uz voditeljicu Valentinu Miletić, i ove će sezone biti bivši hrvatski reprezentativci Gordon Schildenfeld i Hrvoje Vejić. Nekadašnji braniči svojim će komentarima, iskustvom i analizama približiti gledateljima najvažnije trenutke iz HNL-a, a obojica su već dobro poznata lica gledateljima MAXSporta zahvaljujući ranijim angažmanima u emisiji.

Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Format emisije ostaje nepromijenjen. Nakon svakog kola detaljno će se analizirati svih pet prvenstvenih susreta, uz poseban naglasak na pogotke, ključne situacije, sudačke odluke, taktičke zamisli trenera i individualne nastupe igrača.