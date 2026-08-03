Obavijesti

Sport

Komentari 5
POZNATI DVOJAC

Studio HNL-a se vraća! Evo tko će biti analitičari uz Valentinu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 6 min
Studio HNL-a se vraća! Evo tko će biti analitičari uz Valentinu
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Studio SHNL vraća se na MAXSport! Večeras kreće nova sezona HNL-a, a Schildenfeld i Vejić opet će secirati golove, sudačke odluke i sve kontroverzne detalje

Admiral

Nogometna emisija Studio SHNL ponovno je na programu MAXSporta zbog početka nove sezone HNL-a. Premijerno izdanje u novoj sezoni emitira se večeras, u ponedjeljak 3. kolovoza, od 20 sati, a isti termin zadržat će i nakon sljedeća četiri prvenstvena kola.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
96
Foto: Igor Soban/PIXSELL

U ulozi stručnih analitičara, uz voditeljicu Valentinu Miletić, i ove će sezone biti bivši hrvatski reprezentativci Gordon Schildenfeld i Hrvoje Vejić. Nekadašnji braniči svojim će komentarima, iskustvom i analizama približiti gledateljima najvažnije trenutke iz HNL-a, a obojica su već dobro poznata lica gledateljima MAXSporta zahvaljujući ranijim angažmanima u emisiji.

SuperSport HNL 2025/26 - 1. Spieltag, 01.08.2025 - NK Lokomotiva Zagreb vs. HNK Vukovar 1991 - Stadion Maksimir (Zagreb,
Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Format emisije ostaje nepromijenjen. Nakon svakog kola detaljno će se analizirati svih pet prvenstvenih susreta, uz poseban naglasak na pogotke, ključne situacije, sudačke odluke, taktičke zamisli trenera i individualne nastupe igrača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu
POPULARNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu

Valentina Miletić nakon uživanja na godišnjem odmoru ponovno se primila posla. Omiljena voditeljica vratila se na MaxSport i prati HNL
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026