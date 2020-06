Stvara se još moćnija Podravka: Dolazi lijepa i mlada Rumunjka (21), kći Podravkine legende

<p>Prije dvije sezone jurila je na rusko-bjeloruski pogon, prošle na grčko-slovenski, a od iduće bi <strong>Podravka Vegetu </strong>bi trebao gurati i jaki - rumunjski. Baš kao 1996. godine kada bez dvije Rumunjke, <strong>Valentine Cozme i Mariane Tirce</strong>, naslov prvakinja Europe vjerojatno ne bi došao do Koprivnice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice Podravke na treningu</strong></p><p>Danas, više od dva desetljeća kasnije, jedna bi Tirca opet trebala zaigrati za Podravku. Riječ je o Marianinoj kćeri <strong>Sorini </strong>(21) koja bi, pišu mediji na Crnom moru, trebala postati druga Rumunjka u novoj sezoni nakon što je prije nekoliko dana podravkašicama potpisivanjem dvogodišnjeg ugovora pristupila golmanica <strong>Julija Dumanska </strong>(23), donedavna kapetanica rumunjske Valcee koja je 2018. proglašena za najbolju mladu rukometašicu svijeta.</p><p>Veza je, naravno, majka Mariana koja je direktorica u<strong> Corona Brašovu</strong>, klubu u kojem igra njezina kći. Podravkin interes za nju nije nov, opipavali su u Koprivnici stanje u njenom klubu i prošlog ljeta, a transfer je sada došao pred realizaciju. Znajući da su ovu mladu lijevu vanjsku, jednu od 20 najpotentnijih mladih igračica po izboru EHF-a, htjeli i ženski moćnici poput <strong>CSM Bucurestija i Budućnosti,</strong> onda će ovo potencijalno biti velika Podravkina pobjeda van terena.</p><p>Štoviše, u Koprivnicu bi mogla preseliti cijela obitelj Tirca, uz majku Marianu koja bi trebala dobiti poziciju u Podravki i otac Sorin. </p><p>- Želim svojoj kćeri da i ona jednog dana zaigra za Podravku - govorila je jedna od pet najboljih rukometašica 20. stoljeća kada je 2018. nakon 19 godina opet posjetila Podravku u kojoj je provela šest sezona (1993. - 1999.).</p><p>- Jako sam emotivna jer je Koprivnica za mene grad u kojem sam provela najljepše godine karijere, a ja i dalje osjećam kao da sam se vratila doma. Jako sam bila sretna kad sam vidjela kako me ljudi i dalje prepoznaju nakon toliko godina. I dalje čitam i gledam sve što se događa u hrvatskom sportu, a najviše me se dojmilo slavlje koje ste pripremili za nogometaše - dodala je rumunjska rekorderka koja je u 335 reprezentativnih nastupa zabila impresivnih 2043 gola.</p><p>Kći će ju, barem u Podravki, imati šansu nadmašiti...</p>