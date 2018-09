Suarez i Dembele za preokret Barce: Ter Stegen je briljirao...

Barcelona je teškom mukom došla do pobjede na gostovanju u San Sebastianu kod Real Sociedada . Slavili su Katalonci preokretom 2:1, ali vrijedi ona stara - velike momčadi pobjeđuju i kad ne igraju dobro.

Momčad Ernesta Valverdea bila je u zaostatku sat 50-ak minuta, spašavao ju je golman Ter Stegen, a onda u samo tri minute (63. i 66. minuta) golovima Suareza i Dembelea sredinom drugog dijela došli do vodstva, a pokazalo se i do trijumfa.

Počevši od sezone 2017/18, nijedna momčad nije osvojila toliko bodova vraćaju se iz zaostatka kao Barcelona koja ih je uzela 23 na taj način.

Poveli su domaćini preko Elustonda u 12. minuti nakon asistencije Morena. Spustio je on loptu glavom nakon ubačaja, a Elustondo bombom pogodio tik uz desnu vratnicu.

U 41. minuti vidjeli smo jednu spornu situaciju: Piquea je povukao domaći branič, činilo se kao čist penal, no sudac je nakon pregledavanja snimke VAR-om odlučio kako od najstrože kazne neće biti ništa.

I početkom drugog dijela krenula je Barca po izjednačenje, otvorila se pa je ostala ranjiva na protunapade Reala. I živjeli su opasno Katalonci oko 60. minute, Ter Stegen ih je u tim trenucima spašavao, držao im glavu iznad vode nizajući obrane.

A onda se otvorilo. Nakon ubačaja iz kuta, Pique je skočio najviše, lopta se odbijala i došla naposljetku do Suareza koji ju je iz blizine zakucao u mrežu. Tri minute kasnije, novi ubačaj iz kuta i novi gol Barcelone. Opet se lopta odbijala po šesnaestercu, došla do Dembelea koji je nije zahvatio kako je mislio no uz poneki odbijanac na putu do gola završila je u mreži...

Njega u Barci slobodno mogu nazvati spasiteljem. Nijedan igrač u ligi nije ove sezone osvojio toliko bodova za momčad svojim pogocima/asistencijama kao on.

Nakon što su poveli, Rakitić i društvo bez većih problema su držali tu prednost i mirno priveli utakmicu kraju osim jedne crne rupe između 84. i 86. minute. Prvo je Ter Stegen odlično reagirao u 84., ali pokazalo se - nepotrebno. Juanmi je bio u zaleđu.

A isti igrač je dvije minute kasnije glavom propustio donijeti izjednačenje Real Sociedadu . Odlično ga je pronašao suigrač, on ostao sam pred Ter Stegenom, ali je lopta prošla tik uz lijevu vratnicu nakon njegova udarca glavom.

U ranijoj utakmici Atletico je remizirao s Eibarom kod kuće 1:1. A i taj bod su osvojili golom u zadnjim trenucima kad je u 94. minuti Moreno zabio za izjednačenje. Inače, gosti su poveli u 87. preko Enricha.

Najslabiji je ovo start crveno-bijelih pod Simeoneom u prva tri kola. Uzeli su samo četiri boda od mogućih devet.