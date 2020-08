Suarez se brani: Tako su i Luki Modriću govorili da se umirovi pa je ove sezone bio savršen

Ja zapravo želim ono što je najbolje za klub. Nitko u klubu nije mi rekao da se želi odreći mojih usluga. Jako je teško funkcionirati inače, rekao je urugvajski nogometaš za Marcu...

<p>Kada je shvatio da se više ne može boriti protiv mladih i poletnih napadača, Carles Puyol se umirovio. Kada je Xavi vidio da mu noga više i nije toliko precizna kao prije i da ga jednostavno godine sustižu, napustio je Barcelonu i otišao u Katar. Istu stvar je napravio i Andres Iniesta koji je otišao u Japan. Sva trojica imala su mogućnost ostati još u Barci, ali nisu. Nisu željeli biti uteg klubu koji im je dao sve. Sve su to djeca La Masije, ali njihovi nasljednici očito ne razmišljaju tako.</p><p>Današnja Barcelona je nikad starija i nikad lošija. Bili su uvjerljivo najstarija momčad na završnici Lige prvaka u Lisabonu s prosjekom od 29 godina.<strong> Arturo Vidal, Luis Suarez, Leo Messi i Gerard Pique</strong> imaju 33, <strong>Sergio Busquets </strong>32, Jordi Alba 31. Svi navedeni igrači nastupili su u onom sramotnom četvrtfinalu Lige prvaka protiv Bayerna. Nijemci su im utrpali osam komada i poslali su ih kući.</p><p>Ovo nema veze koliko tko ima godina, već kako igra. Svi navedeni igrači, osim Messija koji još ima toga za ponuditi, su u zalasku svoje karijere i već neko vrijeme ne igraju na razini Barcelone. Uz to, imaju ogromne plaće koje stvaraju ogroman uteg klubu. No nitko od njih ne želi otići.</p><p>Taj posljednji poraz od Bayerna stvorio je kaos u klubu. Otkaze su dobili Quique Setien i Eric Abidal, došao je Ronald Koeman, a Joseph Maria Bartomeu je najavio remont i pomlađivanje ekipe. Naveo je nekoliko igrača koji su sigurni i koji će vjerojatno ostati i sljedeću sezonu u Barci, a to znači da su svi ostali na prodaju. No, dok ugovor i dalje traje, oni ne žele napustiti Barcu. Jer lova i dalje svaki mjesec uredno sjeda na račune.</p><p>Luis Suarez jedan je od igrača koji nije na razini već dvije godine. Od moćnog i eksplozivnog napadača postao je igrač koji svakih nekoliko minuta maše rukama i žali se na svaku sudačku odluku, a nisu mu strana ni simuliranja. Naravno, da se razumijemo, i dalje je to klasa od igrača, ali klasa koja više ne može tako igrati u kontinuitetu.</p><p>Ove sezone zabio je 21 gol, ali to je većinom bilo u razbijanjima protiv slabijih ekipa. Nije to onaj stari Urugvajac koji će svaku Messijevu asistenciju pretvoriti u gol, već će mu trebati nekoliko pokušaja da pošalje loptu u mrežu. To Barca više ne može trpjeti. </p><p>Unatoč tome što je svima jasno da je njegovo vrijeme prošlo, on se ne predaje. Izričito je odlučio da ostaje.</p><p>- Ja zapravo želim ono što je najbolje za klub. Nitko u klubu nije mi rekao da se želi odreći mojih usluga. Jako je teško funkcionirati inače... Ono što danas ne valja, sutra može biti dobro i obrnuto. Sve tako funkcionira, svi imaju mišljenje o svemu i onda nastaje kaos - kazao je Suarez za Marcu, a onda opisao kako je slične probleme imao i Real Madrid, pa su postali još bolji.</p><p>- Tada su svi otpisivali Tonija Kroosa, govorili su da je prestar i da više ne može igrati na toj razini. Za Sergija Ramosa govorilo se da je katastrofalan, a htjeli su umiroviti i Luku Modrića. I onda ove sezone, naročito nakon povratka poslije korone, svi su bili savršeni, legende. Naravno, da se razumijemo. Oni su bili i još uvijek jesu sjajna momčad. Moja poanta je da ne treba sve pljuvati nakon jednog poraza, makar on bio i ovako visok kao naš protiv Bayerna - kazao je on. </p><p>No nije baš nakon jednog poraza. Barcelona je prije dvije godine ispala iz četvrtfinala Lige prvaka od Rome (3-0), a Suarez je bio jedan od gorih na terenu. Slična situacija je bila i prošle sezone kada ih je Liverpool u polufinalu pobijedio 4-0 u uzvratu, a Urugvajca se nije moglo primijetiti. Također, ove sezone su Katalonci ostali bez trofeja, a to je za takvu momčad sramotno.</p><p>Ugovor ga veže do 2021. godine, ali jasno je da on neće postupiti kao Iniesta, Xavi i Puyol. Dojam kaže jedno, a on drugo. No na kraju odlučuju čelnici Barcelone...</p><p> </p>