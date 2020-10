Suba \u0107e idu\u0107i tjedan napuniti 36 godina, za golmana nikako nije prestar i mo\u017ee braniti na visokoj razini. Uostalom, ako biv\u0161i engleski reprezentativac Paul Robinson tvrdi da Suba\u0161i\u0107 treba u Liverpool, to dovoljno govori.

- Dugo sam bio u reprezentaciji, u\u0161ao sam na mala vrata, a evo, izlazim na velika. Rusija je nagrada za sva odricanja, treninge, putovanja, igranja pod lijekovima i injekcijama, ozljedama... Moj san je oprostiti se na Poljudu, da u 23. minuti odem u svla\u010dionicu i stavim to\u010dku na ovu lijepu pri\u010du. Eto, to bi za mene bio najljep\u0161i mogu\u0107i opro\u0161taj. U Hajdukovom dresu? A ne, to ne \u017eelim. Hajduk mi puno zna\u010di, ali nikad se ne bih vratio i uzimao mjesto nekome mladom golmanu na po\u010detku karijere. To bi bilo pogre\u0161no. Jo\u0161 je puno dobrog nogometa ispred mene, ako me zaobi\u0111u ozljede jo\u0161 \u0107u dugo braniti. A medalju iz Rusije nosim gdje god idem, a \u010duvam ispod jastuka, ha, ha, ha... Dres i rukavice idu u okvir na zid, kako one iz finala, tako i protiv Danske i Rusije. Na zid na kome su ve\u0107 dres i rukavice protiv \u0160panjolske, kad sam skinuo penal Ramosu, pa one iz Lige prvaka od Monaca, Europske lige Hajduka... Hvala Bogu, imam jako puno uspomena - rekao je Suba u ekskluzivnom intervjuu za 24sata nakon \u0161to se oprostio od reprezentacije.

Nakon SP-a odigrao je svega 18 utakmica i na ru\u017ean na\u010din nakon osam godina napustio Monaco.

Sad \u0107e malo u mali nogomet, ali mirovina nek jo\u0161 malo pri\u010deka...

Subašić malonogometaš? Zašto ne! 'San mi je oprostiti se na Poljudu, ali ne u dresu Hajduka'

I dok je Monacom osvajao francusku ligu i harao Ligom prvaka, Subašić bi u Zadru rado igrao mali nogomet. Igrao, ne branio. I bio je vrlo dobar. Profesionalna karijera? Suba marljivo trenira i čeka ponudu, uvjeren da je pred njim još dosta utakmica

<p>Preskakali smo ograde na stadionu da bismo igrali. Ali Danijel nikad nije htio braniti, nego igrati, branio je samo na treninzima. Kad smo međusobno igrali, on nije branio. I dan-danas kad igra mali nogomet, neće braniti.</p><p>Ispričao je to prije koju godinu <strong>Danilo Paunović</strong>, nekadašnji nogometaš Zadra, koji je dijelio svlačionicu s Lukom Modrićem i Danijelom Subašićem, a njegov otac Miodrag bio im je trener. I nisu ti zadarski tinejdžeri u ratno doba igrali samo nogomet nego i košarku, natjecali se u čemu god su mogli.</p><p>I godinama kasnije, dok je Monacom osvajao francusku ligu i harao Ligom prvaka, <strong>Subašić</strong> bi u svom Zadru rado na odmoru igrao mali nogomet. Igrao, ne branio. I bio je vrlo dobar, to govore svi njegovi suigrači (a i suparnici).</p><p>Zato vijest da je <a href="https://www.24sata.hr/sport/suba-se-vraca-na-terene-i-to-ne-kao-golman-nego-kao-igrac-723507">Subašić 'potpisao' za Varoš Zare</a> i igrat će mali nogomet u županijskoj futsal ligi za one koji ga poznaju i nije tako iznenađujuća.</p><p>Što to znači za njegovu profesionalnu karijeru? Zasad ipak ništa. Naš dragi Suba i dalje marljivo trenira s trenerom golmana Tomislavom Rogićem i čeka ponudu koja bi ga zadovoljila. Ne, to nije bogati azijski velikan niti neki klub iz liga petice kojem treba treći golman. Tek toliko, za "nedajbože". Danijel čeka ponudu kluba u kojem će doista braniti. I pokazati da još nije 'za otpis'.</p><p>Suba će idući tjedan napuniti 36 godina, za golmana nikako nije prestar i može braniti na visokoj razini. Uostalom, ako bivši engleski reprezentativac Paul Robinson tvrdi da <a href="https://www.24sata.hr/sport/liverpool-mora-dovesti-subasica-722040">Subašić treba u Liverpool</a>, to dovoljno govori.</p><p>- Dugo sam bio u reprezentaciji, ušao sam na mala vrata, a evo, izlazim na velika. Rusija je nagrada za sva odricanja, treninge, putovanja, igranja pod lijekovima i injekcijama, ozljedama... Moj san je oprostiti se na Poljudu, da u 23. minuti odem u svlačionicu i stavim točku na ovu lijepu priču. Eto, to bi za mene bio najljepši mogući oproštaj. U Hajdukovom dresu? A ne, to ne želim. Hajduk mi puno znači, ali nikad se ne bih vratio i uzimao mjesto nekome mladom golmanu na početku karijere. To bi bilo pogrešno. Još je puno dobrog nogometa ispred mene, ako me zaobiđu ozljede još ću dugo braniti. A medalju iz Rusije nosim gdje god idem, a čuvam ispod jastuka, ha, ha, ha... Dres i rukavice idu u okvir na zid, kako one iz finala, tako i protiv Danske i Rusije. Na zid na kome su već dres i rukavice protiv Španjolske, kad sam skinuo penal Ramosu, pa one iz Lige prvaka od Monaca, Europske lige Hajduka... Hvala Bogu, imam jako puno uspomena - rekao je Suba u ekskluzivnom intervjuu za 24sata nakon što se oprostio od reprezentacije.</p><p>Nakon SP-a odigrao je svega 18 utakmica i na ružan način nakon osam godina napustio Monaco.</p><p>Sad će malo u mali nogomet, ali mirovina nek još malo pričeka...</p>