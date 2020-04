Subašić pred ugovorom života! Saudijci mu nude tri milijuna €

Dok će nogometaši i klubovi tek početi osjećati posljedice koje iza sebe osjeća korona virus na financijskom i egzistencijalnom planu, Danijel Subašić (35) mogao bi dobiti ugovor života.

Bivši hrvatski reprezentativni golman u pregovorima je s Al-Nassrom, prenose Sportske novosti, klubom iz Saudijske Arabije koji ovog ljeta želi dovesti Zadranina i viceprvaka svijeta iz Rusije 2018. godine.

Subašiću za mjesec i pol dana ili, točnije, na kraju ove sezone istječe ugovor s Monacom u kojemu je od 2012. godine, no nakon brojnih ozljeda i dolaska Benjamina Lecomtea više nije u prvom planu. U ovoj je sezoni branio svega jednu utakmicu i to u Liga kupu.

Stoga rastanak izgleda kao neminovnost tim više jer u Kneževini Subašiću nisu ponudili novi ugovor, što bi se moglo protumačiti riječima "idi, ne trebamo te više".

U Monacu, s kojim je osvojio naslov prvaka i igrao polufinale Lige prvaka, zarađivao je oko dva milijuna eura godišnje, a iako mu je 35 i iako načet ozljedama, u Al-Nassru bi trebao dobiti još bolji ugovor. Hoće li to biti za pola milijuna eura ili za cijeli, to još moraju ispregovarati.

Nije samo klub koji su ranije trenirali Zoran Mamić, Kruno Jurčić i Dragan Skočić zainteresiran, već su to bili i Al-Ahli i Al-Shabab, no Al-Nassr je bio najkonkretniji u želji da dovede Subašića. I to bi se trebalo vrlo brzo riješiti.