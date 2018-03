Subašić: Sretno su nam zabili; Vrsaljko: Sami smo si zabijali

Hrvatski golman Danijel Subašić dva je puta morao po loptu u mrežu u prvom ogledu američke turneje. Golove za Peru zabili su Carrillo i Flores, a Vatreni su priznali da to nije bilo njihovo pravo izdanje.

- Igrali smo uspavano, loše smo ušli u susret i uslijedile su pogreške. No, i to je dobra škola, moramo se okrenuti idućim utakmicama, počevši s Meksikom. Moramo se pripremiti za ono što je najvažnije, a to je Svjetsko prvenstvo. Kada bude najvažnije, bit ćemo na najvišoj razini. Peruanci su igrali oštro, bili su agresivni, ali to je njihov stil. Mi smo bili možda i malo premekani, gubili lopte gdje nije trebalo, a postigli su i sretan gol iz odbijanca. Očekujem da Hrvatska u budućnosti pruži više - izjavio je reprezentativni čuvar mreže.

Šime Vrsaljko, desni branič Vatrenih, uvjeren je kako na turniru u Rusiji neće biti propusta.

- Ne treba očajavati, bolje da se ovo dogodilo sada nego kasnije, pa da vidimo u kakvom smo stanju. Moramo poraditi na nekim stvarima i gledati pozitivno, vjerujem da ćemo biti pravi na Svjetskom prvenstvu. Praktično smo sami sebi postigli golove, a Peruanci su dobro izlazili u protunapade nakon naših pogrešaka. No, uvijek je bolje igrati ovako jake utakmice nego pobjeđivati slabije suparnike s pet ili šest pogodaka razlike.

