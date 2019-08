Suci favorizirali Cormiera, ali im je Stipe nokautirao planove

Stipe Miočić odradio je svoju najbitniju borbu karijere na nevjerojatan način. Do nokauta Daniela Cormiera "popio" je čak 181 udarac, ali se nije predao.

Cormier je dominirao u prve dvije runde, a tek u trećoj se Miočić probudio i počeo sve češće pogađati suparnika. Ipak, nedovoljno da ga dokrajči. Preokret i nokaut dogodili su se u četvrtoj rundi kada je američko-hrvatski bombarder udarcima u tijelo uzdrmao suparnika, a zatim ga dokrajčio direktima uz ogradu kaveza.

Nakon borbe objavljeno je kako su suci bodovali prve tri runde. Sva trojica su prve dvije runde dodijelila Cormieru, a Michael Bell i Guilherme Bravo su smatrali da je Miočić bio bolji u trećoj rundi, dok je tu rundu Cormieru dodijelio Derek Cleary, kod kojeg je nakon tri runde dotadašnji prvak vodio 30-27.

This was how the judges' scorecard looked at the end of the Stipe Miocic vs Daniel Cormier fight, at UFC 241. #UFC241 pic.twitter.com/jHlEwuCcFy