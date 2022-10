Suci im opet krivi: Predsjednik Barce nakon poraza od Reala upao u svlačionicu od sudaca

Barcelona je ovog ljeta spiskala 150 milijuna eura na pojačanja. Jedna sezona bez trofeja bila je veliki udarac za španjolskog velikana pa su stavili sve karte na stol i išli na sve ili ništa. Nitko ne zna ni s kojim novcem.

Doveli su Lewandowskog, Raphinhu i Koundéa, sve redom vrsne igrače koji bi klub vratiti u sami vrh. Mislili su da će novac promijeniti sve. Da je zaista tako, PSG i Manchester City odavno bi osvojili Ligu prvaka. Nisu ih doveli da pobjeđuju Elche i Cadiz, već da vrate trofeje u vitrine.

Tek je početak sezone, a Barcelona je u velikoj krizi. Visi joj ispadanje u grupnoj fazi Lige prvaka, a Real Madrid je u El Clasicu (3-1) pokazao kolika je razlika između ova dva kluba. Novac otvara mnoga vrata, ali nema tu moć da preko noći pretvori momčad u šampionsku. Takav gard godinama se brusio u Madridu.

Barcelona je u najvećem derbiju na svijetu izgledala sporo, jalovo i sterilno. Gotovo cijelu utakmicu imali su veći posjed lopte, kružili su oko Realovog gola, no bilo je to sporo i bezidejno. Golman Lunin je mogao slobodno odšetati na kavu. Real je prepustio loptu Kataloncima pa se oslonio na svoje najjače oružje. Munjevitu tranziciju. Već u prvom dijelu bilo je 2-0 golovima Benzeme i Valverdea. Barci je komadić nade dao Ferran Torres u završnici, no Rodrygo je golom iz penala potvrdio pobjedu.

Barcelona izgleda kaotično. Dembele igra na svojoj razini kada ima volje, Raphinha nije kalibar za španjolskog velikana, a Lewandowski ne može sam igrati. Imao je samo jednu šansu na cijeloj utakmici.

Xavi gubi konce, skače i urla na svaku sudačku odluku i suce krivi za poraze, a ništa novo nije ni nakon El Clasica. Doduše, ovaj put je živce izgubio predsjednik Joan Laporta.

On je nakon utakmice upao u svlačionicu suca Josea Sancheza kako bi zatražio pojašnjenje oko njegovih odluka. Sporna je bila situacija iz drugog poluvremena kada je Lewandowski pao nakon duela s Carvajalom u Realovom petercu, no sudac je odmahnuo rukom. Uz to, Katalonci nisu zadovoljni niti njegovim kriterijem.

- Nakon što je utakmica završila i kad se sudačka ekipa vratila u svlačionicu, predsjednik Barce Laporta je više puta dolazio tražeći objašnjenje o određenim odlukama donesenim na utakmici. Laporta je zamoljen da napusti svlačionicu bez ikakvih daljnjih incidenata - piše u zapisniku.

Klupskim dužnosnicima zabranjeno je ulaziti u sudačke prostorije i vršiti pritisak nad njima pa je jasno kako ih očekuje kazna.

A kakvu novu izliku je Xavi ovaj put pronašao za blijedo izdanje svoje momčadi? Začudo, nikakvu. Ali tvrdi da nisu zaslužili izgubiti. Iako baš ništa nisu pokazali.

- Nismo zaslužili poraz u današnjem meču. Osjećaj je vrlo loš. Moramo biti samokritični. Znamo da ovo nije dobro, u lošem smo raspoloženju i to moramo promijeniti. Moramo biti agresivniji i imati više želje za pobjedom - kazao je Xavi.

