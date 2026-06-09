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POZAMAŠNE SVOTE

Suci na Mundijalu će se 'kupati' u lovi! Evo koliko će zaraditi

Piše Ivan Kužela,
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Suci na Mundijalu će se 'kupati' u lovi! Evo koliko će zaraditi
Foto: KEN BLAZE

Mundijal 2026. ruši sudačke rekorde što se tiče zarade. Glavni suci će dobiti do 100.000 dolara za pet tjedana rada, a suci na SP-u 2014. dobili su dvostruko manje

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Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku od 11. lipnja do 19. srpnja bit će sjajno za službene suce. Oni će zaraditi najvišu svotu novca u povijesti Mundijala. Prema pisanjima Yahoo Sportsa, svaki glavni sudac će dobiti 100.000 dolara ili 86.500 eura. 

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Ovo su najveći honorari Svjetskih prvenstava, ali treba uzeti obzir da je sad i više momčadi na Mundijalu. Format je proširen s 32 na 48 ekipa što znači da ima i više utakmica, sveukupno njih 104; a Svjetskom prvenstvu 2026. koristit će se 52 suca, 88 pomoćnih sudaca i 30 video sudaca. U usporedbi sa SP-om 2014. godine u Brazilu, smatra se da su sučevi honorari otprilike dvostruko veći, što naglašava kako se uloga VAR-a razvila, s povećanim globalnim nadzorom i većim rasporedom utakmica.

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Foto: MARIA LYSAKER

Fifa je objavila listu svih sudaca koji će suditi na predstojećem Mundijalu. Hrvatska nema ni jednog glavnog suca te ni jednog pomoćnog, ali se jedno poznato ime iz hrvatske ipak našlo na popisu, kao sudac u VAR sobi. Ivan Bebek na popisu je VAR sudaca za predstojeći Mundijal s još 29 sudaca koji će biti u sobi s kamerama.

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