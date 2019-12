Suci, pa gdje gledate? Lopta za metar u golu, a oni to - ne vide

Dok su oni najbolji talijanski klubovi na "praznicima", oni drugoligaški obilježavaju svoj "Boxing Day".

Baš svaki od 20 klubova danas su u akciji, a svijet su uspjela obići dva. Cosenza i Empoli. Cosenza je pobijedila 1-0, što vam baš i neće uveseliti dan osim ako se niste kladili na nju, ali da je bilo samo malo trezvenosti, tako ne bi završilo.

U tijeku je bila 83. minuta kada je Empoli zabio izjednačujući gol, ali suci su rekli - niste! Kako, zašto, nikome nije jasno jer lopta je za metar prošla gol-liniju.

