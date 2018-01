'Sudili su nam amaterski, čak se i EHF sramio sve to gledati'

Prošlog se ponedjeljka odvijala prava rukometna drama u zagrebačkoj Areni. Slovenci su držali pobjedu u rukama protiv europskog prvaka Njemačke, a onda su suci Mažeika i Gatelis omogućili Nijemcima sedmerac iz kojeg su izborili remi 25-25.

Uslijedile su najave kako bi Slovenci mogli i napustiti natjecanje, a u izjavama je najviše prednjačio izbornik Veselin Vujović. Temperamentni Crnogorac nazvao je vođe EHF-a debilima, a razočaranje ni danas nije splasnulo.

Potvrdio je i to u razgovoru za delo.si predsjednik slovenskog rukometnog saveza, Franjo Bobinac.

- Razočaranje je bilo doista veliko, nitko nije mogao očekivati da stvari mogu otići toliko daleko... Protiv Njemačke to nije bila pravna pogreška nego materijalno kršenje pravila. Pa deset minuta se gledala snimka ispod crnog zastora, to je bila prava farsa! Nije to dobra reklama za ovaj sport. Michael Wiederer, predsjednik EHF-a, rekao mi je da se svi zajedno osjećaju loše. Vjerujem da je i njemu bilo jako neugodno. Mi nismo htjeli brzo odgovoriti, puno smo poruka dobili u kojima se podržava naš odlazak s prvenstva, ali igrači se moraju natjecati - objasnio je.

Litavski suci Mažeika i Gatelis po njemu su nedostojni velikih natjecanja.

- Protiv Njemačke nedostajalo je znanja sudaca, to je bio njihov amaterski rad u usporedbi s profesionalizmom sportaša na terenu. Takve važne utakmice ne bi trebali suditi suci koji nemaju dovoljno znanja i iskustva. Oni nisu imali dovoljno 'kilometraže' na ovoj razini kako bi znali pravilno reagirati. Ne mislim da su ovo teorije zavjere...

Smatra da je i Vujović malo pretjerao u svojim istupima.

- Svi smo mi izgrađene osobe. Vujović ima mnoge dobre osobine i on je izvrstan trener pa mislim da je još uvijek pravi izbor. Imamo otvoren i iskren odnos, svako ima svoj karakter. Najlakše je komentirati kako se ponašati. Postoje granice dobrog ukusa, izrazili smo kritike kada smo svi bili jako pogođeni. Stvari se sada smiruju, bavit ćemo se samo terenom i igrom. Ja se posve ne slažem s Vujovićevim tvrdnjama, pokušavam ih relativizirati.

