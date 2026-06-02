Sučić: Bolje da smo sad izgubili, nego na SP-u. Baturina: Doku je odličan, igrač svjetske klase...

Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva izgubila od Belgije 2-0. Rujevica je bila ispunjena, atmosfera i navijanje odlično, ali Tielemans i Lukaku su pokvarili sveukupni dojam svojim golovima. Nakon susreta izjave su dali Petar Sučić i Martin Baturina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ovo je najizgledniji sastav Hrvatske za Belgiju. Evo na što je Dalić stavio najveći naglasak | Video: 24sata/pixsell

- Nismo zaslužili da dobijemo utakmicu. Ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je vrlo kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca. Nismo zadovoljni i ima pun ostvari koje moramo popraviti. Bolje da sad gubimo utakmice nego na Svjetskom prvenstvu. Igramo novu formaciju i imali smo par dana treninga da to uvježbamo, ali bila je to izjednačena utakmica gdje su neki detalji prelomili u njihovu stranu. Moramo se poboljšati i u napadu i obrani, u oba smjera. Nije nikad lijepo izgubiti, ali bitno da nitko nije ozlijedio. Kao što sam rekao, bolje da sad izgubimo, nego na SP-u, izjavio je Sučić.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slično je prokomentirao i Baturina.

- Nažalost poraz, ali nema tu vremena za tugu jer je prijateljska utakmica. Idemo izvući dobre i loše stvari i analizirati sve te popraviti loše. Doku je igrač svjetske klase i teško ga je čuvati jedan na jedan, on nam je radio najviše problema. Svaki put kad igram za Hrvatsku dajem sve od sebe. Žao mi je što nisam dao gol ili podijelio asistenciju, ali vjerujem da će biti prilike za to.