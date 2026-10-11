Sučić je pokazao da je fokusiran samo na sebe: Zabio, bio igrač utakmice pa razveselio Hrvate

U Italiji se poprilično podigla prašina oko izjave Zvonimira Bobana da Petar Sučić mora potražiti novi klub, ako ne počne dobivati više minuta u Interu. Bobanu je odgovorio i trener Cristian Chivu prije utakmice s Parmom (3-0), a nakon utakmice raspisali su se i talijanski mediji o sjajnom Petru Sučiću.

A kako i ne bi. Chivu ga je gurnuo u prvih 11, a Sučić je nakon 13 minuta uzeo loptu protivniku u njegovom kaznenom prostoru, a onda ispalio "projektil" pod prečku za vodstvo Intera. Calhanoglu i Thuram su dovršili posao već do 35. minute, ali nagradu za igrača utakmice odnio je hrvatski veznjak.

Nakon utakmice Sučić je rekao da on uvijek želi pomoći momčad i da se ne zamara minutažom te su talijanski mediji raspalili da je to odgovor Bobanu i da nema nikakvog "slučaja Sučić". Vjerojatno se prilika Sučiću otvorila jer se ozlijedio Curtis Jones te treba vidjeti kako će posložiti sve Chivu kad se on vrati, no bivši igrač Dinama, čini se, ne mari za to. Nakon utakmice napravio je sjajnu stvar.

Na tribinama Giuseppe Meazze bila je mala skupina hrvatskih navijača iz Pregrade sa zastavom. Sučić ih je ugledao nakon susreta, kratko porazgovarao s njima, a onda im bacio svoj dres. Velika gesta velikog talenta koji će zasigurno biti važan kotačić Intera u pohodu na obranu naslova.