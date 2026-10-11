Obavijesti

Sport

Komentari 6
TO JE TO

Sučić je pokazao da je fokusiran samo na sebe: Zabio, bio igrač utakmice pa razveselio Hrvate

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Sučić je pokazao da je fokusiran samo na sebe: Zabio, bio igrač utakmice pa razveselio Hrvate
Foto: inter
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sučić zabio projektil za Inter i pokazao da se ne zamara pričama, a nakon utakmice oduševio i velikom gestom prema hrvatskim navijačima

Admiral

U Italiji se poprilično podigla prašina oko izjave Zvonimira Bobana da Petar Sučić mora potražiti novi klub, ako ne počne dobivati više minuta u Interu. Bobanu je odgovorio i trener Cristian Chivu prije utakmice s Parmom (3-0), a nakon utakmice raspisali su se i talijanski mediji o sjajnom Petru Sučiću.

A kako i ne bi. Chivu ga je gurnuo u prvih 11, a Sučić je nakon 13 minuta uzeo loptu protivniku u njegovom kaznenom prostoru, a onda ispalio "projektil" pod prečku za vodstvo Intera. Calhanoglu i Thuram su dovršili posao već do 35. minute, ali nagradu za igrača utakmice odnio je hrvatski veznjak.

Nakon utakmice Sučić je rekao da on uvijek želi pomoći momčad i da se ne zamara minutažom te su talijanski mediji raspalili da je to odgovor Bobanu i da nema nikakvog "slučaja Sučić". Vjerojatno se prilika Sučiću otvorila jer se ozlijedio Curtis Jones te treba vidjeti kako će posložiti sve Chivu kad se on vrati, no bivši igrač Dinama, čini se, ne mari za to. Nakon utakmice napravio je sjajnu stvar.

Na tribinama Giuseppe Meazze bila je mala skupina hrvatskih navijača iz Pregrade sa zastavom. Sučić ih je ugledao nakon susreta, kratko porazgovarao s njima, a onda im bacio svoj dres. Velika gesta velikog talenta koji će zasigurno biti važan kotačić Intera u pohodu na obranu naslova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026