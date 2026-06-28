Sučić: Modrić može igrati koliko god dugo želi, toliko je dobar

Hrvatska je pobijedila Ganu 2-1 i tako kao drugoplasirana momčad skupine L izborila nastavak natjecanja. S kim će igrati u šesnaestini finala još nije poznato. Zna se tek da će to biti poražena momčad iz utakmice Kolumbije i Portugala. Ostane li rezultat neodlučen, Hrvatsku čeka novi europski dvoboj s Portugalom i prilika za osvetu za Euro 2021. godine, kada su nas izbacili.

Jedan od junaka dvoboja protiv Gane bio je Petar Sučić, koji je postigao prvi pogodak. Nakon utakmice stao je pred novinare, posebno zahvalio Luki Modriću i navijačima te otkrio zašto je pogodak proslavio na taj način.

Šest bodova, igra možda nije izgledala toliko uvjerljivo, ali cilj je na kraju ispunjen?

- Kako smo pripremali utakmicu, tako smo je i odigrali. U bloku smo čekali njihove pogreške, stvorili mnogo dobrih situacija prema naprijed i imali dosta prilika. Na kraju smo primili pogodak iz prekida. Znali smo gdje su im slabosti i da im ne smijemo ostaviti puno prostora iza naših leđa. Dobro smo odigrali i zasluženo pobijedili - rekao je Petar Sučić.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imali ste neobičnu proslavu pogotka. S čime je povezana?

- Supruga mi je trudna i ostala je kod kuće. Zabio sam pogodak i posvetio ga njoj i budućem djetetu.

U prvom kolu asistencija, sada pogodak. Dobro vam ide na prvenstvu?

- Ide, ali to je plod momčadske igre. Sretan sam što mogu pridonijeti. Sretan sam kada igram, ali na kraju je najvažnija pobjeda. Jednom ću iskočiti ja, drugi put netko drugi. Najvažnije je da kao momčad idemo dalje.

Postigli ste pogodak iz daljine. Je li to plod treninga s Çalhanoğluom? Jedan ste od najmlađih, a imate vrlo zapaženu ulogu.

- Haha, meni nije važno što sam među mlađima. Uvijek želim igrati. Nije bitno koliko tko ima godina, najvažnije je obaviti posao na terenu. Nakon treninga često vježbam udarce, a kao što ste spomenuli, učim i od Hakana, koji je jedan od najboljih izvođača udaraca.

Kako ste vidjeli Ganu?

- Dobra su momčad, imaju vrlo dobru strukturu i mnogo kvalitetnih pojedinaca. Za svaku se utakmicu pripremamo drukčije. Ovaj put priprema je bila dobra jer smo pobijedili, a sada ćemo vidjeti tko nam je sljedeći protivnik. I za njega ćemo se dobro pripremiti.

Mogli ste i s remijem proći dalje, ali išli ste na pobjedu?

- Naravno. Znali smo da nam i remi može biti dovoljan, ali ovo je Svjetsko prvenstvo. Igramo za svoju naciju i želimo pobijediti u svakoj utakmici. Krenemo li samo po remi, moguće je da ćemo izgubiti. Moramo biti ponosni. Neki igrači samo jednom u životu nastupe na Svjetskom prvenstvu i želimo iz njega izvući što je više moguće.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako ste se uklopili u Inter?

- Bolji sam igrač i bolja osoba nego što sam bio prošle godine. Moja prva utakmica za Inter bila je teška, ali bio sam presretan što sam stigao u jedan od najvećih klubova. Imali smo sjajnu sezonu i osvojili dva trofeja. Sretan sam i želim nastaviti napredovati.

Luka Modrić i dalje vodi glavnu riječ s 40 godina. Koliki je njegov utjecaj na igru?

- Rekao sam mu da igra kao da mu je 20 godina. Bio je nevjerojatan. Mnogo je trčao, dodavao i pokrivao. On je naš vođa i najbolji igrač. Sretni smo što nas može voditi na ovom Svjetskom prvenstvu. Može igrati koliko god želi, toliko je dobar.

Imate iskusne igrače poput Modrića, Kovačića i Perišića. Koliko ovisite o njima?

- Oni su naši najbolji igrači, možda i najbolji u povijesti. Imaju velik utjecaj, a mi mlađi moramo im pomoći. Zajedno želimo napraviti što bolji rezultat i zasad se to vidi.

Kako se osjećate uz ovako veliku podršku navijača?

- Nevjerojatni su. Svi vole Hrvatsku i učinit će sve za nju. Mi se borimo na terenu, a oni na tribinama. Mogu im samo zahvaliti na svemu. Oni su naša najveća snaga.